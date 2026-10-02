Лучшие зарядные станции 2026 года: 5 моделей для различных видов техники (фото)

Сегодня на рынке представлено множество зарядных станций, предназначенных для решения различных задач. Для удаленной работы предлагаются более компактные модели с быстрой зарядкой, тогда как для резервного питания дома на случай отключения электричества требуются устройства большой мощности.

Для тех, кто планирует приобрести зарядную станцию в 2026 году, эксперты портала TechRepublic подобрали 5 лучших вариантов для любых потребностей.

DJI Power 1000 Mini

DJI Power 1000 Mini Фото: DJI

DJI Power 1000 Mini лидирует, когда речь идет о зарядке гаджетов через USB-C. Зарядная станция имеет емкость 1008 Вт·ч, мощность 800 Вт, встроенный выдвижной кабель USB-C мощностью 100 Вт и весит 11,7 кг.

Anker SOLIX C1000 Gen 2

Anker SOLIX C1000 Gen 2 Фото: Mashable

Anker SOLIX C1000 Gen 2 весом 11,3 кг идеально подходит для быстрой зарядки портативных устройств, таких как смартфоны, наушники, планшеты, ноутбуки и т. д. Она обеспечивает номинальную мощность 2000 Вт, пиковую мощность 3000 Вт и ёмкость 1024 Вт·ч. Режим UltraFast позволяет полностью зарядить зарядную станцию за 49 минут.

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EcoFlow DELTA 3 Ultra

EcoFlow DELTA 3 Ultra Фото: EcoFlow

Эксперты рекомендуют EcoFlow DELTA 3 Ultra для питания стационарного рабочего места с мониторами, сетевым оборудованием и док-станциями USB-C. Эта модель обладает емкостью 3072 Вт·ч, выходной мощностью 3600 Вт, пиковой мощностью 7200 Вт и функцией ИБП для защиты оборудования от скачков напряжения. Вес зарядной станции составляет 32,6 кг.

Bluetti Elite 300

Bluetti Elite 300 Фото: Bluetti

Bluetti Elite 300 отлично подойдет для длительного питания бытовой техники, такой как холодильники. Она сочетает в себе емкость 3014,4 Вт·ч с выходной мощностью 2400 Вт и пиковой мощностью 4800 Вт. Розетка TT-30 и выход постоянного тока 12 В/30 А также делают ее хорошим вариантом для автофургонов.

Jackery HomePower 3600 Plus

Jackery HomePower 3600 Plus

Для резервного питания дома во время отключения электроэнергии эксперты рекомендуют обратить внимание на Jackery HomePower 3600 Plus. Эта система емкостью 3584 Вт·ч обеспечивает непрерывную выходную мощность 3600 Вт, пиковую мощность 7200 Вт и возможность расширения до целых 21 кВт·ч. Несмотря на вес почти 35 кг, зарядную станцию легко транспортировать благодаря встроенным колесам и ручке.

Напомним, что компания DJI выпустила зарядную станцию Power Auro 2000 Elite, пополнив линейку DJI Power.

Фокус также писал о лучших зарядных станциях большой мощности, которые можно будет купить в 2026 году.