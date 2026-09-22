Более дешевая альтернатива EcoFlow: DJI выпустила зарядную станцию мощностью 2 кВт·ч (фото)

Компания DJI представила зарядную станцию Power Auro 2000 Elite, пополнив линейку DJI Power, которая дебютировала в 2023 году с моделями Power 1000 и Power 500.

Зарядная станция DJI Power Auro 2000 Elite уже доступна для заказа в Китае. Глобальный запуск ожидается чуть позже. Характеристики и цену новинки раскрыл портал Gizmochina.

Одним из преимуществ Power Auro 2000 Elite стали более компактные габариты. Она на 24 % меньше по объему и на 14 % легче по сравнению со стандартной DJI Power 2000.

Power Auro 2000 Elite использует литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор емкостью 2 кВт·ч. DJI утверждает, что батарея может сохранять более 80 % своей первоначальной ёмкости после 4000 циклов заряда и разряда.

Порты DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

Зарядная станция может обеспечить номинальную мощность до 2000 Вт и пиковую мощность 2200 Вт. При работе устройств, потребляющих от 100 до 400 Вт, устройство автоматически снижает внутренние потери энергии.

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Все порты и интерфейсы в DJI Power Auro 2000 Elite расположены на одной передней панели, что делает подключение кабелей максимально удобным. Имеются три розетки переменного тока 220 В, один встроенный выдвижной кабель USB-C мощностью 140 Вт, два порта USB-C по 65 Вт, два порта USB-A по 12 Вт, два фирменных интерфейса SDC/SDC Lite для солнечных панелей и быстрой зарядки дронов, а также вход переменного тока и порт для расширения ёмкости.

DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

Что касается зарядки самой станции, Power Auro 2000 Elite поддерживает входную мощность от розетки переменного тока до 2000 Вт, что позволяет зарядить аккумулятор с 0% до 80% примерно за 60 минут. Также имеется встроенный модуль зарядки от автомобиля мощностью 600 Вт и модуль MPPT мощностью 600 Вт для прямой зарядки от солнечных панелей.

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Power Auro 2000 Elite может работать в качестве ИБП при отключении электроэнергии. По данным DJI, зарядная станция переключается между линиями питания всего за 0,01 секунды, чего достаточно для бесперебойной работы настольных устройств. При небольших нагрузках уровень шума во время работы не превышает 30 децибел.

Стартовая цена Power Auro 2000 Elite составляет около 715 долларов. Для сравнения: аналогичные по емкости зарядные станции EcoFlow, такие как EcoFlow DELTA 2 Max, на момент своего выхода на рынок стоили примерно 950–1299 долларов.

Напомним, что эксперт поделился результатами тестирования зарядной станции Anker Solix S2000.

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