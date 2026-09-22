Дешевша альтернатива EcoFlow: DJI випустила зарядну станцію ємністю 2 кВт·год (фото)

Компанія DJI випустила зарядну станцію Power Auro 2000 Elite, доповнивши лінійку DJI Power, яка дебютувала у 2023 році з Power 1000 та Power 500.

Зарядна станція DJI Power Auro 2000 Elite вже доступна для замовлення в Китаї. Глобальний реліз очікується трохи згодом. Характеристики та ціну новинки розкрив портал Gizmochina.

Однією з переваг Power Auro 2000 Elite стали більш компактні габарити. Вона на 24% менша за об'ємом і на 14% легша порівняно зі стандартною DJI Power 2000.

Power Auro 2000 Elite використовує літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумулятор ємністю 2 кВт·год. DJI стверджує, що батарея може зберігати понад 80% своєї початкової ємності після 4000 циклів зарядки та розрядки.

Порти DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

Зарядна станція може забезпечити номінальну потужність до 2000 Вт та пікову потужність 2200 Вт. Під час роботи пристроїв, що споживають від 100 до 400 Вт, пристрій автоматично зменшує внутрішні втрати енергії.

Видео дня

Усі порти та інтерфейси в DJI Power Auro 2000 Elite розміщені на одній передній панелі, що робить підключення кабелів максимально зручним. Є три розетки змінного струму 220 В, один вбудований висувний кабель USB-C потужністю 140 Вт, два порти USB-C по 65 Вт, два порти USB-A по 12 Вт, два фірмові інтерфейси SDC/SDC Lite для сонячних панелей і швидкої зарядки дронів, а також вхід AC та порт розширення ємності.

DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

Що стосується зарядки самої станції, Power Auro 2000 Elite підтримує вхідну потужність від розетки змінного струму до до 2000 Вт, що дозволяє зарядити акумулятор від 0% до 80% приблизно за 60 хвилин. Також є вбудований модуль заряджання від автомобіля потужністю 600 Вт та модуль MPPT потужністю 600 Вт для прямої зарядки від сонячних панелей.

Важливо

Зарядні станції для дому на 2026 рік: які моделі порадували під час тестування (фото)

Power Auro 2000 Elite може працювати як ДБЖ під час відключення електроенергії. За даними DJI, зарядна станція перемикається між лініями живлення всього за 0,01 секунди, чого достатньо для безперебійної роботи настільних. За невеликих навантажень рівень шуму під час роботи не перевищує 30 децибел.

Стартова ціна Power Auro 2000 Elite становить близько 715 доларів. Для порівняння, аналогічні за ємністю зарядні станції EcoFlow, як от EcoFlow DELTA 2 Max, на момент свого дебюту коштували приблизно 950 — 1299 доларів.

Нагадаємо, експерт поділився результатами тестів зарядної станції Anker Solix S2000.

Фокус також писав про найкращі зарядні станції EcoFlow для різних завдань і бюджетів.