Зарядні станції для дому на 2026 рік: які моделі порадували під час тестування (фото)

Сучасні портативні електростанції можуть забезпечити резервне живлення будинку або окремих пристроїв, попередньо заряджаючись від розеток, генераторів чи сонячних панелей.

Для тих, хто збирається купити портативну зарядну станцію у 2026 році, експерти порталу 4X4 Australia підібрали 3 моделі різної ємності, що найкраще показали себе під час тестування.

Найкраща компактна зарядна станція

Bluetti Elite 30 Фото: Bluetti

У категорії невеликих зарядних станцій Bluetti Elite 30 перевершила конкурентів за всіма показниками. Вона пропонує номінальну вихідну потужність 600 Вт та солідну пікову потужність 1500 Вт.

Максимальна вхідна потужність Bluetti Elite 30 V2 становить 380 Вт від мережі змінного струму (220 В) та 200 Вт від сонячної панелі. Однак експерти попередили, що в ході тестування їм так і не вдалось досягнути заявленої потужності заряджання в 380 Вт від мережі 240 В, незважаючи на експерименти з налаштуваннями меню.

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Найкраща зарядна станція середньої ємності

EcoFlow Delta 3 Фото: rozetka.com.ua

EcoFlow Delta 3 перемогла у категорії зарядних станцій ємністю 1000-1500 Вт·год. Вона майже ідентична попередній моделі EcoFlow Delta 2, але її акумулятор здатен зберігати на 50% більше електроенергії.

Зарядна станція EcoFlow Delta 3 має ємність 1024 Вт·год та важить лише 12,5 кг. Також варто відзначити номінальну потужність 1800 Вт та пікову потужність до 3600 Вт.

Найкраща зарядна станція високої ємності

iTechworld PS2000

iTechworld PS2000 лідирує серед надпотужних зарядних станцій, здатних живити майже будь-який інструмент або прилад на 240 В. Її найближчим конкурентом виявилась Anker Solix F2000. Обидві зарядні станції мають ємність акумулятора 2048 Вт·год, хоча у реальних умовах Anker видала трохи більше енергії — 90% від заявленої ємності проти 87%.

Натомість iTechworld PS2000 має розетку, що забезпечує вихід постійного струму 13,6 В при 25 А, що корисно для пристроїв на 12 В, які споживають більше 10 А, а також звичайну розетку для сигарет на 10 А. Anker Solix F2000 має лише розетку для сигарет на 10 А.

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В ході тестування iTechworld PS2000 змогла запустити та живити всі великі електроінструменти, тоді як Anker Solix F2000 вимкнулась, намагаючись запустити 230-міліметрову шліфувальну машину та відрізну пилку.

Окрім того, iTechworld PS2000 пропонує модуль швидкої зарядки від генератора автомобіля потужністю 500 Вт за розумною ціною, що скорочує час заряджання приблизно до чотирьох годин. Для порівняння, Anker Solix F2000 потребує цілих 18 годин їзди для повного заряду.

Нагадаємо, зарядна станція Goal Zero Yeti 700 може живити невелику побутову техніку, електроніку, спорядження для кемпінгу та предмети першої необхідності, будучи доволі компактною для зручного перенесення.

Фокус також повідомляв, що компанія Jackery анонсувала на виставці IFA 2026 у Берліні потужний побутовий акумулятор з рідинним охолодженням під назвою Energycore.