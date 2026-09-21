Допоможе під час відключень світла: огляд компактної, але потужної зарядної станції Goal (фото)

Зарядна станція Goal Zero Yeti 700 може живити невелику побутову техніку, електроніку, спорядження для кемпінгу та предмети першої необхідності, але водночас вона достатньо компактна для зручного перенесення.

Оглядачка техніки Гленда Тейлор вирішила випробувати можливості Goal Zero Yeti 700 у реальному житті. Результатами вона поділилась у статті для порталу Bob Vila.

Goal Zero Yeti 700

Ключові характеристики Goal Zero Yeti 700:

акумулятор — 677,37 Вт·год LiFePO4;

потужність — 600 Вт номінальна, 1000 Вт пікова;

вага — 9,2 кг.

Водостійкість — IPX4.

Що може Goal Zero Yeti 700

Goal Zero Yeti 700 Фото: Goal

Goal Zero Yeti 700 найкраще підходить для електроніки, невеликої побутової техніки та помірних потреб у потужності, а не для високопотужного опалювального чи кухонного обладнання. В ході тестів зарядна станція без проблем живила лампи, великий ліхтарик, акумулятор дрона, а також кілька USB-гаджетів, включаючи смартфон.

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Серед пристроїв, які може живити Goal Zero Yeti 700, у виданні згадують пелетні грилі, портативні холодильники, телевізори, апарати CPAP, проектори, ноутбуки та деякі електроінструменти. Це робить її чудовим варіантом для кемпінгу, подорожей та короткочасних відключень світла, коли пріоритетом є підтримка освітлення, комунікаційних пристроїв та важливої ​​електроніки, а не живлення всього будинку.

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Наскільки надійна Goal Zero Yeti 700

Goal Zero Yeti 700 Фото: Goal

Goal Zero Yeti 700 має водонепроникність за класом IPX4, що означає додатковий захист від бризок та легкого дощу. Воеа занадто важка для походів з рюкзаком, але міцна вбудована ручка та компактні розміри роблять її хорошим вибором для подорожей на автомобілі.

Goal обіцяє 4000 циклів зарядки, перш ніж ємність акумулятора знизиться до 80 відсотків від початкового рівня. Такий тривалий термін служби є перевагою для тих, хто планує регулярно використовувати зарядну станцію для подорожей, активного відпочинку або резервного живлення вдома.

Зарядка Goal Zero Yeti 700

У режимі швидкої зарядки Goal Yeti 700 повністю заряджається від розетки приблизно за 1,7 години. Режим повільної зарядки збільшує цей час приблизно до 3 години, але генерує менше тепла та шуму, що добре впливає на довговічність акумулятора.

При потребі Goal Yeti 700 можна заряджати від автомобіля або сумісної сонячної панелі. Однак варто враховувати, що кабель для заряджання від автомобіля потрібно придбати окремо.

Ціна Goal Zero Yeti 700 в Україні — близько 699 євро (35 920 грн).

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