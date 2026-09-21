Поможет во время отключений света: обзор компактной, но мощной зарядной станции Goal (фото)

Зарядная станция Goal Zero Yeti 700 может питать небольшую бытовую технику, электронику, кемпинговое снаряжение и предметы первой необходимости, но при этом она достаточно компактна для удобной переноски.

Технический обозреватель Гленда Тейлор решила проверить возможности Goal Zero Yeti 700 в реальных условиях. Результатами она поделилась в статье для портала Bob Vila.

Goal Zero Yeti 700

Основные характеристики Goal Zero Yeti 700:

аккумулятор — 677,37 Вт·ч LiFePO4;

мощность — 600 Вт номинальная, 1000 Вт пиковая;

вес — 9,2 кг.

Водонепроницаемость — IPX4.

На что способна Goal Zero Yeti 700

Goal Zero Yeti 700 Фото: Goal

Goal Zero Yeti 700 лучше всего подходит для электроники, небольшой бытовой техники и умеренных потребностей в мощности, а не для высокомощного отопительного или кухонного оборудования. В ходе тестов зарядная станция без проблем питала лампы, большой фонарик, аккумулятор дрона, а также несколько USB-гаджетов, включая смартфон.

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Среди устройств, которые может питать Goal Zero Yeti 700, в публикации упоминаются пеллетные грили, портативные холодильники, телевизоры, аппараты CPAP, проекторы, ноутбуки и некоторые электроинструменты. Это делает ее отличным вариантом для кемпинга, путешествий и кратковременных отключений электричества, когда приоритетом является обеспечение работы освещения, коммуникационных устройств и важной электроники, а не питание всего дома.

Насколько надежна Goal Zero Yeti 700

Goal Zero Yeti 700 Фото: Goal

Goal Zero Yeti 700 обладает водонепроницаемостью класса IPX4, что означает дополнительную защиту от брызг и небольшого дождя. Она слишком тяжелая для походов с рюкзаком, но прочная встроенная ручка и компактные размеры делают ее хорошим выбором для путешествий на автомобиле.

Goal обещает 4000 циклов зарядки, прежде чем емкость аккумулятора снизится до 80 процентов от исходного уровня. Такой длительный срок службы является преимуществом для тех, кто планирует регулярно использовать зарядную станцию для путешествий, активного отдыха или резервного питания дома.

Зарядное устройство Goal Zero Yeti 700

В режиме быстрой зарядки Goal Yeti 700 полностью заряжается от розетки примерно за 1,7 часа. Режим медленной зарядки увеличивает это время примерно до 3 часов, но при этом генерирует меньше тепла и шума, что благоприятно сказывается на долговечности аккумулятора.

При необходимости Goal Yeti 700 можно заряжать от автомобиля или совместимой солнечной панели. Однако следует учитывать, что кабель для зарядки от автомобиля необходимо приобретать отдельно.

Цена Goal Zero Yeti 700 в Украине — около 699 евро (35 920 грн).

Напомним, что компания Anker недавно выпустила в Европе зарядную станцию Solix S2000, которая отличается превосходным соотношением габаритов, ёмкости и цены.

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