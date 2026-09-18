Выручат во время отключений света: 3 лучшие зарядные станции на разный бюджет (фото)

Портативная электростанция, заряжающаяся от розетки или солнечной панели, может стать более безопасной альтернативой генератору в условиях отсутствия электроснабжения.

Сегодня на рынке представлено множество зарядных станций различной мощности, поэтому эксперты портала NBC News выбрали 3 лучших варианта в разных ценовых сегментах.

Jackery Explorer 300

Jackery Explorer 300 Фото: Android Central

Портативная зарядная станция Jackery Explorer 300 позволяет использовать энергоемкое туристическое снаряжение в течение нескольких часов или заряжать смартфоны в течение нескольких дней. Она не может запустить полноразмерный домашний холодильник, но может работать с небольшим холодильником и другими компактными устройствами, такими как аппарат CPAP, в течение нескольких часов.

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Jackery Explorer 300 весит всего 3,1 кг и оснащена встроенной ручкой, что делает ее удобной для переноски. Зарядная станция ударопрочна и изготовлена из огнестойкого материала. При необходимости ее можно заряжать от солнечной панели.

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Цена Jackery Explorer 300 в Украине — около 15 450 грн.

Anker Solix C1000 (1-го поколения)

Anker Solix C1000 (1-го поколения) Фото: Anker

Anker Solix C1000 (Gen 1) отличается превосходным соотношением мощности, веса и цены. Эта зарядная станция может питать крупные приборы, такие как холодильники, микроволновые печи и электрические плиты, при этом оставаясь достаточно портативной для путешествий.

Устройство можно подключить через Wi-Fi и Bluetooth и контролировать его производительность и уровень мощности в приложении Anker. Также доступна зарядка от солнечной панели.

Цена Anker Solix C1000 (Gen 1) в Украине — от 31 500 грн.

EcoFlow Delta 3 Max

EcoFlow Delta 3 Max Фото: TechRadar

Тем, кто ищет зарядную станцию с большей емкостью аккумулятора, эксперты советуют обратить внимание на EcoFlow Delta 3 Max. Она имеет почти вдвое большую общую емкость, чем Anker Solix C1000 (Gen 1), и еще более высокую максимальную мощность.

EcoFlow Delta 3 Max хорошо подходит для резервного питания дома и использования в автофургонах. Как и в случае с Anker, управлять питанием можно через мобильное приложение EcoFlow.

Цена EcoFlow Delta 3 Max в Украине — от 54 990 грн.

Напомним, что компания Jackery анонсировала мощный бытовой аккумулятор с жидкостным охлаждением под названием Energycore.

Фокус также писал о трех лучших бюджетных портативных зарядных станциях от брендов Anker, EcoFlow и Bluetti.