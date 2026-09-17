7 устройств, которые не стоит подключать к зарядной станции: потребляют слишком много энергии

Современные мощные зарядные станции способны заряжать практически любую бытовую технику, однако следует быть осторожными с приборами, выделяющими тепло.

Некоторые крупные электростанции рассчитаны на работу систем отопления, сушилок, тепловых насосов и даже зарядных устройств для электромобилей. Несмотря на это, упомянутые устройства могут потребить всю накопленную энергию за короткий срок, предупреждает эксперт портала ZDNet Мария Диас.

Устройства, вырабатывающие тепло, требуют много энергии, поэтому нагревательный элемент может слишком быстро разрядить резервный аккумулятор.

Важно

3 портативные зарядные станции, которые запитают всю квартиру: Bluetti, Anker, EcoFlow (фото)

Например, обогреватель мощностью 1500 Вт может полностью разрядить аккумулятор зарядной станции мощностью 2000 Вт за 80 минут или меньше, что может стать проблемой во время многочасового отключения электричества. Холодильник, напротив, потребляет много энергии при запуске, но компрессор не постоянно использует номинальную максимальную мощность устройства.

Видео дня

Поскольку емкость аккумулятора является ограниченным ресурсом во время длительных отключений электроэнергии, эксперт составила список устройств, для которых она бы не рекомендовала использовать зарядные станции:

электрическая сушилка для белья;

электрический водонагреватель;

гидромассажная ванна или нагреватель для бассейна;

электрическая духовка;

обогреватель помещения;

электрический камин;

тепловой насос.

Следует учитывать, что этот список носит исключительно рекомендательный характер и не означает, что эти устройства вообще нельзя подключать к зарядным станциям. По словам Диас, он может помочь правильно расставить приоритеты в условиях нестабильного электроснабжения.

Напомним, что компания Jackery анонсировала бытовой аккумулятор Energycore для обеспечения электроэнергией целого дома.

Фокус также сообщал, что компания Bluetti представила мощную зарядную станцию Pioneer 5000.