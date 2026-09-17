3 портативные зарядные станции, которые запитают всю квартиру: Bluetti, Anker, EcoFlow (фото)

Зарядки Bluetti Apex 300, Anker Solix F3800 Plus и EcoFlow Delta 3 Max Plus были протестированы экспертами и вошли в топ лучших.

Специалисты pcmag.com протестировали лучшие портативные зарядные станции, обеспечивающие безопасное, тихое и надежное резервное питание — будь то подготовка к отключениям электричества, удаленная работа или поездки в места, где нет доступа к электросети.

Универсальная зарядная станция Bluetti Apex 300

Зарядная станция Bluetti Apex 300 Фото: Bluetti

Плюсы:

Поддержка выходного напряжения 120 В / 240 В (сплит-фаза) в одном устройстве

Надежная работа инвертора и высокая устойчивость к пусковым токам

Функции интеллектуального ИБП и сквозного питания (pass-through)

Тихая работа даже при длительных высоких нагрузках

Модульная экосистема с широкими возможностями масштабирования для резервного питания дома

Возможность зарядки от источников 120 В при одновременной выдаче 240 В

Видео дня

Минусы:

Встроенные входы для солнечных панелей ограничены диапазоном MPPT до 60 В

Отсутствие встроенных выходов USB, 12 В или разъемов постоянного тока типа Anderson

Для некоторых продвинутых функций требуются дополнительные аксессуары

Модель Bluetti Apex 300 получила награду "Выбор редакции", продемонстрировав в ходе тестирования наилучший баланс мощности, эффективности, возможностей расширения, работы с солнечными панелями и удобства использования. Благодаря встроенному инвертору с поддержкой 120 В/240 В, продвинутой системе управления питанием и обширной экосистеме расширения, это устройство отлично подходит на роль системы резервного питания дома, источника энергии для автодома или автономного энергоузла.

Технические характеристики:

Приложение: Android, iOS

Емкость (Вт·ч): 2765

Емкость (по результатам теста, Вт·ч): 5528

Подключение: Bluetooth, Wi-Fi

Габариты (Д×Ш×В): 20,67 × 12,87 × 12,6 дюйма

Возможность расширения емкости (Вт·ч): 58000

Ручки для переноски: 2

Выходная мощность инвертора (Вт): 3840

Поддержка 240 В: есть

Вход для солнечных панелей (Вт): 2400

Диапазон напряжения солнечных панелей (В): 12–60

Пиковая мощность / мощность при скачке (Вт): 7680

Функция ИБП: есть

Время переключения ИБП (мс): 10

Вес (кг): 38

Портативная электростанция Anker Solix F3800 Plus

Зарядная станция Anker Solix F3800 Plus Фото: Anker

Плюсы:

Большая емкость аккумулятора

Хорошая автономность в реальных условиях

Прямая поддержка напряжения 120 В / 240 В

Поддержка одновременной зарядки от сети переменного тока и солнечных панелей

Два входа для солнечных панелей

Надежная функция ИБП с быстрым переключением

Гибкое управление через приложение

Минусы:

Высокая цена

Фактическая мощность при зарядке от солнечных панелей ниже заявленной

Недостаточная длина кабелей в комплекте для удаленного размещения солнечных панелей

Anker Solix F3800 Plus сочетает мощный инвертор на 6000 Вт, возможность выдачи напряжения 120 В / 240 В и одну из самых обширных экосистем для расширения емкости среди всех протестированных моделей. Для домовладельцев, которым требуется серьезная система резервного питания, способная обеспечивать работу крупной бытовой техники во время длительных отключений электричества, это устройство не имеет равных.

Технические характеристики:

Приложение: Android, iOS

Емкость (Вт·ч): 3840

Емкость (фактическая, Вт·ч): 7680

Подключение: Bluetooth, Wi-Fi

Размеры (Д×Ш×В), дюймы: 27,6 × 15,3 × 15,6

Макс. емкость с расширением (Вт·ч): 53800

Ручки: выдвижная телескопическая ручка и боковые ручки для переноски

Выходная мощность инвертора (Вт): 6000

Поддержка 240 В: есть

Входная мощность (солнечные панели, Вт): 3200

Диапазон напряжения (солнечные панели, В): 11–165

Пиковая мощность (Вт): 9000

Функция ИБП: есть

Время переключения ИБП (мс): 20

Вес (кг): 59,8

Колеса: есть

EcoFlow Delta 3 Max Plus

Зарядная станция EcoFlow Delta 3 Max Plus Фото: zdnet.com

Плюсы:

Выходная мощность 3000 Вт позволяет питать бытовую технику и электроинструменты

Переключение в режим ИБП менее чем за 10 мс (для чувствительной электроники)

Высокая эффективность преобразования энергии (AC и DC)

Две зоны переменного тока (AC) с функцией управления приоритетной нагрузкой

Выход 12 В/30 А для питания автономного оборудования

Быстрая зарядка при одновременном использовании сети переменного тока и солнечных панелей

Минусы:

Ограниченное количество портов USB-C высокой мощности

Ограничение мощности солнечного входа: 1000 Вт и 60 В

Неустойчивая подставка для солнечных панелей

EcoFlow Delta 3 Max Plus успешно заполняет нишу между портативными зарядными станциями и системами резервного питания для дома. Сочетание портативности, быстрой зарядки, разнообразных выходов постоянного тока (DC) и отличного программного обеспечения делает это устройство особенно привлекательным для владельцев автодомов, путешественников и тех, кому часто приходится перемещать систему питания с места на место.

Технические характеристики:

Приложение: Android, iOS

Емкость (Вт·ч): 2048

Емкость (фактическая/протестированная, Вт·ч): 4096

Подключение: Bluetooth, Wi-Fi

Размеры (Д×Ш×В): 19,4 × 9,5 × 12 дюймов

Макс. емкость с расширением (Вт·ч): 10240

Ручки для переноски: 2

Выходная мощность инвертора (Вт): 3000

Мощность солнечного входа (Вт): 1000

Пиковая мощность (Вт): 6000

Функция ИБП: есть

Время переключения в режим ИБП (мс): 10

Вес (кг): 49

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