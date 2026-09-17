3 портативні зарядні станції, які живитимуть всю квартиру: Bluetti, Anker, EcoFlow (фото)
Зарядні пристрої Bluetti Apex 300, Anker Solix F3800 Plus та EcoFlow Delta 3 Max Plus були протестовані експертами та увійшли до рейтингу найкращих.
Фахівці pcmag.com протестували найкращі портативні зарядні станції, які забезпечують безпечне, тихе та надійне резервне живлення — чи то підготовка до відключень електроенергії, дистанційна робота, чи поїздки в місця, де немає доступу до електромережі.
Універсальна зарядна станція Bluetti Apex 300
Переваги:
- Підтримка вихідної напруги 120 В / 240 В (спліт-фаза) в одному пристрої
- Надійна робота інвертора та висока стійкість до пускових струмів
- Функції інтелектуального ДБЖ та наскрізного живлення (pass-through)
- Тиха робота навіть при тривалих високих навантаженнях
- Модульна екосистема з широкими можливостями масштабування для резервного живлення будинку
- Можливість заряджання від джерел 120 В при одночасній видачі 240 В
Недоліки:
- Вбудовані входи для сонячних панелей мають обмежений діапазон MPPT до 60 В
- Відсутність вбудованих виходів USB, 12 В або роз'ємів постійного струму типу Anderson
- Для деяких розширених функцій потрібні додаткові аксесуари
Модель Bluetti Apex 300 отримала нагороду "Вибір редакції", продемонструвавши під час тестування найкращий баланс потужності, ефективності, можливостей розширення, роботи з сонячними панелями та зручності використання. Завдяки вбудованому інвертору з підтримкою 120 В/240 В, вдосконаленій системі управління живленням та розгалуженій екосистемі розширення, цей пристрій чудово підходить для використання в якості системи резервного живлення будинку, джерела енергії для автопричепа або автономного енерговузла.
Технічні характеристики:
- Додаток: Android, iOS
- Ємність (Вт·год): 2765
- Ємність (за результатами тесту, Вт·год): 5528
- Підключення: Bluetooth, Wi-Fi
- Габарити (Д×Ш×В): 20,67 × 12,87 × 12,6 дюйма
- Можливість розширення ємності (Вт·год): 58000
- Ручки для перенесення: 2
- Вихідна потужність інвертора (Вт): 3840
- Підтримка 240 В: є
- Вхід для сонячних панелей (Вт): 2400
- Діапазон напруги сонячних панелей (В): 12–60
- Пікова потужність / потужність при стрибку напруги (Вт): 7680
- Функція ДБЖ: є
- Час перемикання ДБЖ (мс): 10
- Вага (кг): 38
Портативна електростанція Anker Solix F3800 Plus
Переваги:
- Велика ємність акумулятора
- Хороша автономність у реальних умовах
- Пряма підтримка напруги 120 В / 240 В
- Підтримка одночасної зарядки від мережі змінного струму та сонячних панелей
- Два входи для сонячних панелей
- Надійна функція ДБЖ із швидким перемиканням
- Гнучке керування через додаток
Недоліки:
- Висока ціна
- Фактична потужність під час заряджання від сонячних панелей нижча за заявлену
- Недостатня довжина кабелів у комплекті для віддаленого розміщення сонячних панелей
Anker Solix F3800 Plus поєднує в собі потужний інвертор на 6000 Вт, можливість видачі напруги 120 В / 240 В та одну з найширших екосистем для розширення ємності серед усіх протестованих моделей. Для домовласників, яким потрібна надійна система резервного живлення, здатна забезпечувати роботу великої побутової техніки під час тривалих відключень електроенергії, цей пристрій не має собі рівних.
Технічні характеристики:
- Додаток: Android, iOS
- Ємність (Вт·год): 3840
- Ємність (фактична, Вт·год): 7680
- Підключення: Bluetooth, Wi-Fi
- Розміри (Д×Ш×В), дюйми: 27,6 × 15,3 × 15,6
- Макс. ємність з розширенням (Вт·год): 53800
- Ручки: висувна телескопічна ручка та бічні ручки для перенесення
- Вихідна потужність інвертора (Вт): 6000
- Підтримка 240 В: є
- Вхідна потужність (сонячні панелі, Вт): 3200
- Діапазон напруги (сонячні панелі, В): 11–165
- Пікова потужність (Вт): 9000
- Функція ДБЖ: є
- Час перемикання ДБЖ (мс): 20
- Вага (кг): 59,8
- Колеса: є
EcoFlow Delta 3 Max Plus
Переваги:
- Вихідна потужність 3000 Вт дозволяє забезпечувати живленням побутову техніку та електроінструменти
- Перехід у режим ДБЖ менш ніж за 10 мс (для чутливої електроніки)
- Висока ефективність перетворення енергії (AC та DC)
- Дві зони змінного струму (AC) з функцією керування пріоритетним навантаженням
- Вихід 12 В/30 А для живлення автономного обладнання
- Швидка зарядка при одночасному використанні мережі змінного струму та сонячних панелей
Недоліки:
- Обмежена кількість портів USB-C високої потужності
- Обмеження потужності сонячного входу: 1000 Вт і 60 В
- Нестійка підставка для сонячних панелей
EcoFlow Delta 3 Max Plus успішно заповнює нішу між портативними зарядними станціями та системами резервного живлення для дому. Поєднання портативності, швидкої зарядки, різноманітних виходів постійного струму (DC) та відмінного програмного забезпечення робить цей пристрій особливо привабливим для власників автодомів, мандрівників та тих, кому часто доводиться переміщати систему живлення з місця на місце.
Технічні характеристики:
- Додаток: Android, iOS
- Ємність (Вт·год): 2048
- Ємність (фактична/перевірена, Вт·год): 4096
- Підключення: Bluetooth, Wi-Fi
- Розміри (Д×Ш×В): 19,4 × 9,5 × 12 дюймів
- Макс. ємність із розширенням (Вт·год): 10240
- Ручки для перенесення: 2
- Вихідна потужність інвертора (Вт): 3000
- Потужність сонячного входу (Вт): 1000
- Пікова потужність (Вт): 6000
- Функція ДБЖ: є
- Час перемикання в режим ДБЖ (мс): 10
- Вага (кг): 49
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