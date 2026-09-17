Найкращі лазерні проектори 2026 року: огляд моделей від Xgimi, Jmgo та Nebula (фото)

До рейтингу увійшли такі пристрої: Xgimi Titan, Jmgo IRIS Ultra Max та Nebula X1 Pro.

Останніми роками проектори намагалися скласти конкуренцію телевізорам, але найкращі моделі 2026 року перетворюються на щось більш універсальне: високопродуктивні системи відображення, здатні перетворити вітальню, задній двір, студію або конференц-зал у простір з величезним екраном без необхідності облаштовувати спеціальний домашній кінотеатр, пише gizmochina.com.

Xgimi Titan

Проектор Xgimi Titan Фото: XGIMI

Модель Xgimi Titan створена для тих, кому потрібен проектор, здатний ефективно працювати навіть за наявності зовнішнього освітлення. Яскравість у 5000 люменів (ISO) дає величезну перевагу під час роботи у вітальнях з вікнами, вітринах, студіях, спортзалах та конференц-залах: вам більше не доведеться щоразу щільно зашторювати вікна, щоб подивитися щось вдень.

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У проекторі Titan компанія Xgimi використовує DMD-чип (елемент, що формує зображення) з діагоналлю 0,78 дюйма. Для порівняння: у більшості компактних 4K DLP-проекторів застосовуються чіпи меншого розміру — 0,47 дюйма. Збільшений розмір чипа дозволяє Titan краще зберігати деталізацію та яскравість зображення під час проекції на великі екрани. Це важливо, якщо ви хочете отримати зображення, яке сприймається як справжній кіноекран, а не просто як телевізор величезного розміру.

Titan також оснащений дволазерним оптичним блоком і підтримує технології Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, режим Filmmaker Mode та відтворення 3D-контенту. Заявлений колірний обхват 150% простору DCI-P3 та динамічна контрастність 5 000 000:1 забезпечують насичені кольори та високу деталізацію в тінях навіть за умов неповного затемнення приміщення.

Однією з сильних сторін пристрою є система об’єктива. Проектор підтримує моторизоване зміщення об’єктива (до ±100 % по вертикалі та ±40 % по горизонталі) та оптичне масштабування. Ці функції дають змогу зміщувати зображення без використання цифрової корекції трапецеїдальних спотворень. Це важливо, оскільки оптичне регулювання дозволяє зберегти чіткість зображення, тоді як агресивна корекція трапецеїдальних спотворень може погіршити його якість.

Jmgo IRIS Ultra Max

Проектор Jmgo IRIS Ultra Max Фото: JMGO

Модель Jmgo IRIS Ultra Max розроблена спеціально для ігор із високою частотою оновлення. Це перший у світі одночіповий DLP-проектор для споживачів, здатний відображати зображення у справжній роздільній здатності 4K із частотою 120 Гц. Багато проекторів можуть приймати сигнал 4K, але для забезпечення високої частоти оновлення їм доводиться знижувати роздільну здатність до 1080p. IRIS Ultra Max забезпечує повноцінне відображення 4K при 120 Гц завдяки архітектурі на базі двох чіпів TI DLPC.

Ці характеристики відіграють важливу роль під час використання ігрового ПК, PlayStation 5 або Xbox Series X. Проектор також підтримує технології VRR та ALLM, які допомагають усунути розриви зображення та автоматично перемикають сумісні консолі в режим із низькою затримкою введення. Jmgo заявляє про затримку введення (input lag) на рівні 1 мс за певних умов, хоча реальні показники можуть варіюватися залежно від роздільної здатності та налаштувань зображення.

У проекторі використовується трилазерний оптичний блок MALC 6.0 із заявленою яскравістю 6500 люменів (за стандартом ISO). Також заявлено колірний обхват 110 % простору BT.2020 та нативну контрастність 10 000:1. За цими технічними характеристиками зображення модель посідає одне з провідних місць на ринку споживчих проекторів.

У IRIS Ultra Max застосовується система з двома діафрагмами (на 6 і 9 пелюсток) та технологія динамічної обробки рівня чорного з використанням штучного інтелекту (AI Dynamic Black Level). Система регулює світловий потік для кожної сцени, зберігаючи деталізацію в темних ділянках зображення. Це дозволяє уникнути ефекту "сірого чорного" — поширеної проблеми яскравих проекторів — під час перегляду ігор, науково-фантастичних фільмів та контенту у форматі HDR.

IRIS Ultra Max також забезпечує надзвичайну свободу під час встановлення. Його оптична система включає функцію зміщення об’єктива у чотирьох напрямках, моторизовану підвіску (gimbal) та оптичний зум із коефіцієнтом 0,88–1,7:1. Це вражаючий діапазон для проектора даного класу: пристрій можна розмістити ближче до екрану або далі від нього, не жертвуючи роздільною здатністю заради цифрового масштабування.

Nebula X1 Pro

Проектор Nebula X1 Pro Фото: hifi.de

Проектор вирішує проблему, яку більшість пристроїв ігнорують: якість звуку. Вбудовані динаміки проекторів часто здаються другорядним елементом, і навіть найкращі з них не можуть замінити повноцінну систему об’ємного звучання. Ця модель оснащена бездротовою акустичною системою формату 7.1.4 із підтримкою Dolby Atmos та загальною потужністю 400 Вт.

До комплекту системи входять фронтальні та тилові колонки, висотні канали та сабвуфер. Така конфігурація робить пристрій особливо привабливим для перегляду фільмів у дворі, вечірок, заходів на відкритому повітрі та приміщень, де не хочеться прокладати акустичні кабелі. Проектор також комплектується двома бездротовими мікрофонами, завдяки чому його можна використовувати як систему караоке.

У проекторі використовується джерело світла на базі трьох лазерів (технологія 4K Triple-Laser) із яскравістю 3500 ANSI-люменів. Пристрій підтримує формати Dolby Vision і 3D, охоплює 110% колірного простору Rec.2020 і забезпечує власний коефіцієнт контрастності до 5000:1. Повністю скляний об'єктив із 14 елементів та оптичний зум із коефіцієнтом 0,9–1,5:1 дозволяють зберігати чіткість зображення та забезпечують гнучкість при виборі місця встановлення.

Nebula X1 Pro оснащений вбудованою ручкою та коліщатками. Завдяки такій конструкції габарити пристрою не створюють незручностей: всю систему можна легко перемістити з вітальні на терасу, не сприймаючи це як складне встановлення повноцінного домашнього кінотеатру.

Функції налаштування включають автофокус, корекцію трапецеїдальних спотворень, підгонку зображення під розмір екрана, обхід перешкод, адаптацію під колір стіни та мікропідвіс із кутом нахилу 25 градусів. Ці можливості дозволяють швидко налаштувати X1 Pro, навіть якщо змінюється поверхня для проекції.

Раніше ми писали про бюджетні телевізори з діагоналлю 42 дюйми. У рейтингу тестувальників опинилися телевізори LG C6, Sony Bravia 3 II та Samsung S90F OLED.