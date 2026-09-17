Лучшие лазерные проекторы 2026 года: обзор моделей от Xgimi, Jmgo и Nebula (фото)

В рейтинг попали следующие устройства: Xgimi Titan, Jmgo IRIS Ultra Max и Nebula X1 Pro.

В последние годы проекторы пытались составить конкуренцию телевизорам, но лучшие модели 2026 года превращаются в нечто более универсальное: высокопроизводительные системы отображения, способные превратить гостиную, задний двор, студию или конференц-зал в пространство с огромным экраном без необходимости обустраивать специальный домашний кинотеатр, пишет gizmochina.com.

Xgimi Titan

Проектор Xgimi Titan Фото: XGIMI

Модель Xgimi Titan создана для тех, кому нужен проектор, способный эффективно работать даже при наличии внешнего освещения. Яркость в 5000 люменов (ISO) дает огромное преимущество при работе в гостиных с окнами, витринах, студиях, спортзалах и конференц-залах: вам больше не придется каждый раз плотно зашторивать окна, чтобы посмотреть что-то днем.

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В проекторе Titan компания Xgimi использует DMD-чип (формирующий изображение элемент) с диагональю 0,78 дюйма. Для сравнения: в большинстве компактных 4K DLP-проекторов применяются чипы меньшего размера — 0,47 дюйма. Увеличенный размер чипа позволяет Titan лучше сохранять детализацию и яркость изображения при проецировании на большие экраны. Это важно, если вы хотите получить картинку, которая воспринимается как настоящий киноэкран, а не просто как телевизор огромного размера.

Titan также оснащен двухлазерным оптическим блоком и поддерживает технологии Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, режим Filmmaker Mode и воспроизведение 3D-контента. Заявленный цветовой охват 150% пространства DCI-P3 и динамическая контрастность 5 000 000:1 обеспечивают насыщенные цвета и высокую детализацию в тенях даже в условиях неполного затемнения помещения.

Одной из сильных сторон устройства является система объектива. Проектор поддерживает моторизованный сдвиг объектива (до ±100% по вертикали и ±40% по горизонтали) и оптическое масштабирование. Эти функции позволяют смещать изображение без использования цифровой коррекции трапецеидальных искажений. Это важно, поскольку оптическая регулировка позволяет сохранить четкость изображения, тогда как агрессивная коррекция трапецеидальных искажений может снизить его качество.

Jmgo IRIS Ultra Max

Проектор Jmgo IRIS Ultra Max Фото: JMGO

Модель Jmgo IRIS Ultra Max разработана с прицелом на игры с высокой частотой обновления. Это первый в мире потребительский одночиповый DLP-проектор, способный выводить изображение в реальном разрешении 4K с частотой 120 Гц. Многие проекторы могут принимать сигнал 4K, но для обеспечения высокой частоты обновления им приходится снижать разрешение до 1080p. IRIS Ultra Max обеспечивает полноценный вывод 4K при 120 Гц благодаря архитектуре на базе двух чипов TI DLPC.

Эти характеристики играют важную роль при использовании игрового ПК, PlayStation 5 или Xbox Series X. Проектор также поддерживает технологии VRR и ALLM, которые помогают устранить разрывы изображения и автоматически переводят совместимые консоли в режим с низкой задержкой ввода. Jmgo заявляет о задержке ввода (input lag) на уровне 1 мс при определенных условиях, хотя реальные показатели могут варьироваться в зависимости от разрешения и настроек изображения.

В проекторе используется трехлазерный оптический блок MALC 6.0 с заявленной яркостью 6500 люмен (по стандарту ISO). Также заявлены цветовой охват 110% пространства BT.2020 и нативная контрастность 10 000:1. По этим техническим характеристикам изображения модель занимает одно из лидирующих мест на рынке потребительских проекторов.

В IRIS Ultra Max применяется система с двумя диафрагмами (на 6 и 9 лепестков) и технология динамической обработки уровня черного с использованием ИИ (AI Dynamic Black Level). Система регулирует световой поток для каждой сцены, сохраняя детализацию в темных участках изображения. Это позволяет избежать эффекта "серого черного" — распространенной проблемы ярких проекторов — при просмотре игр, научно-фантастических фильмов и контента в формате HDR.

IRIS Ultra Max также предоставляет необычайную свободу при установке. Его оптическая система включает функцию сдвига объектива по четырем направлениям, моторизованный подвес (gimbal) и оптический зум с коэффициентом 0,88–1,7:1. Это впечатляющий диапазон для проектора данного класса: устройство можно разместить ближе к экрану или дальше от него, не жертвуя разрешением ради цифрового масштабирования.

Nebula X1 Pro

Проектор Nebula X1 Pro Фото: hifi.de

Проектор решает проблему, которую большинство устройств обходят вниманием: качество звука. Встроенные динамики проекторов часто кажутся второстепенным элементом, и даже лучшие из них не могут заменить полноценную систему объемного звучания. Данная модель оснащена беспроводной акустической системой формата 7.1.4 с поддержкой Dolby Atmos и общей мощностью 400 Вт.

В комплект системы входят фронтальные и тыловые колонки, высотные каналы и сабвуфер. Такая конфигурация делает устройство особенно привлекательным для кинопросмотров во дворе, вечеринок, мероприятий на открытом воздухе и помещений, где не хочется прокладывать акустические кабели. Проектор также комплектуется двумя беспроводными микрофонами, благодаря чему его можно использовать как систему караоке.

В проекторе используется источник света на базе трех лазеров (технология 4K Triple-Laser) с яркостью 3500 ANSI-люмен. Устройство поддерживает форматы Dolby Vision и 3D, охватывает 110% цветового пространства Rec.2020 и обеспечивает собственную контрастность до 5000:1. Полностью стеклянный объектив из 14 элементов и оптический зум с коэффициентом 0,9–1,5:1 позволяют сохранять четкость изображения и обеспечивают гибкость при выборе места установки.

Nebula X1 Pro оснащен встроенной ручкой и колесиками. Благодаря такой конструкции габариты устройства не создают неудобств: всю систему можно легко переместить из гостиной на террасу, не воспринимая это как сложный монтаж полноценного домашнего кинотеатра.

Функции настройки включают автофокус, коррекцию трапецеидальных искажений, подгонку изображения под размер экрана, обход препятствий, адаптацию под цвет стены и микроподвес с углом наклона 25 градусов. Эти возможности позволяют быстро настроить X1 Pro, даже если меняется поверхность для проецирования.

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