Лучшие бюджетные телевизоры с диагональю 42 дюйма: LG, Sony Bravia и Samsung (фото)

В рейтинге тестировщиков оказались ТВ-панели LG C6, Sony Bravia 3 II и Samsung S90F OLED.

Вот 3 лучших 42-дюймовых телевизора, которые протестировали эксперты издания tomsguide.com и которые отлично подойдут для условий ограниченного пространства.

LG C6: лучший телевизор для большинства пользователей

Телевизор LG C6 Фото: tomsguide.com

Характеристики LG C6:

Разрешение: 3840 x 2160

HDR: HDR10, Dolby Vision, HLG

Частота обновления: 144 Гц (до 165 Гц)

Операционная система: webOS 26

Порты HDMI: 4x HDMI 2.1

LG C6 превосходит конкурентов по производительности, цветопередаче и практически всем остальным параметрам, пишут авторы.

Любой контент на C6 выглядел отлично; экспертов впечатлило разнообразие режимов изображения, между которыми можно переключаться: "Стандартный", "Эко", Filmmaker и "Яркий". Стоит поэкспериментировать с каждым из них, чтобы подобрать наиболее комфортный вариант, однако в ходе тестирования они пришли к выводу, что лучше всего просто выбрать режим Filmmaker.

Видео дня

Телевизор работает на фирменной платформе webOS — одной из самых лаконичных и удобных в навигации систем для ТВ. C6 поставляется с версией webOS 26, которая очень похожа на webOS 25, но включает больше функций на базе ИИ.

У этой 42-дюймовой модели установлены динамики мощностью 20 Вт. На первый взгляд это кажется серьезной проблемой, но на деле звук остается качественным; впрочем, специалисты рекомендуют приобрести саундбар, если хотите получить более глубокое и объемное звучание.

У ТВ-панели отсутствует технология LG Brightness Booster; Пиксели здесь расположены плотнее, а повышение мощности чревато перегревом, поэтому возможности этой модели в данном отношении несколько ограничены по сравнению с более крупными версиями.

Sony Bravia 3 II: лучший телевизор по соотношению цены и качества

Телевизор Sony Bravia 3 II Фото: Tom's Guide

Характеристики Sony Bravia 3 II:

Разрешение: 3840 x 2160

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Частота обновления: 120 Гц

Операционная система: Google TV

Порты HDMI: 4x HDMI 2.1 | USB: 1x USB 2.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type A)

Другие разъемы: 1x цифровой аудиовыход, 1x Ethernet, 1x RS-232C

Оптимальное соотношение цены и качества предлагает Sony Bravia 3 II. При цене чуть ниже 600 долларов это лучший бюджетный 42-дюймовый телевизор, который можно купить прямо сейчас.

В ходе тестирования модель продемонстрировала отличную цветопередачу и впечатляющую для своего класса яркость в режиме HDR, достигнув показателя 520 нит в лабораторных условиях. Хотя на рынке есть более дорогие OLED-телевизоры с более глубоким контрастом, общее качество изображения Bravia 3 II остается на удивление высоким, при этом вы не переплачиваете за функции, которые могут и не понадобиться.

Bravia 3 II отлично передает детали как в тенях, так и в полутонах — областях, где картинка на других бюджетных моделях часто становится неразборчивой и "мутной". Именно такой баланс делает просмотр фильмов и передач на этом компактном телевизоре комфортным и приятным.

Отдельного упоминания заслуживает фирменная технология обработки изображения Sony. Даже в этом ценовом сегменте Bravia 3 II обеспечивает более чистое и стабильное изображение, чем большинство конкурентов аналогичного размера. Никакого дешевого "эффекта мыльной оперы" или заметных артефактов изображения.

Что касается практичности, то здесь предусмотрены целых четыре порта HDMI 2.1 — опция, которой часто пренебрегают даже флагманские модели в этой ценовой категории. Это значит, что вы сможете без проблем подключить игровую консоль, стриминговую приставку или даже игровой ПК, не перетыкая кабели каждый раз при смене источника сигнала.

В играх Bravia 3 II тоже показывает себя отлично. Задержка ввода практически не ощущается, а управление остается отзывчивым как в динамичных экшенах, так и в казуальных кооперативных играх. Конечно, он не дотягивает до уровня лучших игровых мониторов или топовых OLED-моделей, но для гостиной или спальни это отличный вариант, который прекрасно справляется со своими задачами, пришли к выводу тестировщики.

Samsung S90F OLED: лучший телевизор для игр

Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

Характеристики Samsung S90F OLED:

Разрешение: 3840 x 2160

HDR: HDR10, HDR10+, HLG

Частота обновления: 120 Гц (базовая), до 144 Гц

Операционная система: Tizen OS 9 (с возможностью обновления до Tizen OS 10)

Порты HDMI: 4 x HDMI 2.1

Samsung S90F — хорошая модель с невероятной контрастностью, благодаря которой любое изображение выглядит невероятно ярким и насыщенным. Это особенно заметно при просмотре темных сцен. На некоторых телевизорах различные оттенки черного сливаются в одно пятно, из-за чего трудно разглядеть детали. Однако S90F отлично справляется с этой задачей, позволяя четко видеть все, что происходит на экране.

Компания Samsung заняла прочную нишу на рынке игровых телевизоров благодаря специальному игровому хабу и набору профильных настроек. Кроме того, данная модель поддерживает частоту обновления 144 Гц и оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, что делает ее отличным выбором как для владельцев консолей, так и для геймеров на ПК.

Телевизор протестировали в связке с Nintendo Switch и PS5 Pro, запустив такие игры, как Armored Core 6 и Elden Ring, и были впечатлены тем, как эффектно смотрелись динамичные сцены с яркими визуальными акцентами.

Между 42-дюймовой версией и протестированной ранее 65-дюймовой моделью есть определенные различия. Главное из них — в моделях с меньшей диагональю используется панель WOLED, тогда как в остальных телевизорах этой серии применяется технология Quantum Dot (QD-OLED). На практике это означает, что изображение на 42-дюймовой версии не такое яркое и насыщенное. Это вполне типичный компромисс: производитель стремится уместить все технологии в компактный корпус, что неизбежно влечет за собой определенные конструктивные решения.

Ранее писали про 5 камерофонов, которые можно купить в сентябре 2026 г. В обзоре приняли участие модели Pixel 11 Pro, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra и Xiaomi 17 Ultra.