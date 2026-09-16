5 лучших камерофонов, которые можно купить в сентябре 2026 года (фото)

В обзоре приняли участие модели Pixel 11 Pro, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra и Xiaomi 17 Ultra.

Независимо от того, цените ли вы тактильные ощущения от работы с физическими объективами, надежность простых компактных камер или гибкие возможности продвинутого софта для обработки, на современном рынке найдется решение, идеально подходящее именно вам, пишет gizmochina.com.

Vivo X300 Ultra

Смартфон Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Компания Vivo позиционирует модель X300 Ultra как полноценную карманную камеру, и техническое оснащение полностью соответствует этой концепции. На задней панели смартфона расположены три камеры с оптикой Zeiss: основная 200-мегапиксельная камера (фокусное расстояние 35 мм) на базе сенсора Sony LYTIA 901, а также 200-мегапиксельный перископический телеобъектив (85 мм) с оптической стабилизацией на базе подвеса (gimbal) для съемки удаленных объектов и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (14 мм).

Видео дня

Уникальной особенностью X300 Ultra является модульная экосистема. Vivo предлагает комплект Professional Imaging Kit, включающий рукоятку-хват и два физических модуля телеконвертеров Zeiss: объектив с фокусным расстоянием 200 мм (обеспечивающий 8,7-кратный оптический зум) и объектив с фокусным расстоянием 400 мм.

Устройство также оснащено технологией цветопередачи Vivo Blueprint Original Color Camera и специальным 5-мегапиксельным спектральным датчиком для максимально точной передачи цветов, что позволяет получить ощущения, близкие к съемке на традиционную камеру.

Oppo Find X9 Ultra

Телефон Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

В модели Oppo Find X9 Ultra сделан особый акцент на партнерстве с компанией Hasselblad. Смартфон получил заднюю панель с отделкой из экокожи и впечатляющий блок из шести объективов. Основной набор камер включает 200-мегапиксельный главный сенсор, 200-мегапиксельный телеобъектив и специальный объектив Hasselblad с 10-кратным оптическим зумом, сохраняющий высокое качество изображения при увеличении до 20 крат. Oppo применяет новую технологию внутреннего оптического зума LUMO, которая помогает сохранить детализацию за счет четырехкратного увеличения количества пикселей при двукратном и шестикратном приближении. Программное обеспечение включает режим Hasselblad Master Mode, позволяющий получать снимки в разрешении 8K и использовать профили Original Film, имитирующие классические аналоговые фотопленки.

Для тех, кто предпочитает более традиционное управление, предусмотрен комплект Hasselblad Earth Explorer Kit, включающий профессиональный телеконвертер, рукоятку-хват и переходное кольцо для фильтров диаметром 67 мм.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Камеры смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Galaxy S26 Ultra заслужил свое место благодаря особому вниманию к качеству съемки при слабом освещении и практическим улучшениям видеовозможностей. Компания Samsung увеличила светосилу объективов во всем блоке камер: основной сенсор на 200 Мп получил объектив с диафрагмой f/1.4, а обновленная сверхширокоугольная камера на 50 Мп — объектив с диафрагмой f/1.9.

На практике это позволяет аппаратной части естественным образом захватывать гораздо больше света, обеспечивая чистоту снимков и улучшенное качество видео в режиме Nightography при слабом освещении без чрезмерной зависимости от программной обработки. Система зума отличается высокой универсальностью и включает телеобъектив на 10 Мп с трехкратным увеличением, а также перископический объектив на 50 Мп с пятикратным увеличением.

Для видеографов S26 Ultra стал первым устройством серии Galaxy с поддержкой стандарта Advanced Professional Video (APV), который эффективно сжимает высококачественные видеофайлы, замедляя тем самым заполнение памяти устройства.

В сочетании с улучшенной стабилизацией Super Steady, обновленными встроенными инструментами редактирования на базе ИИ и фронтальной камерой, оснащенной новым процессором обработки изображений (ISP) с поддержкой ИИ для точной передачи оттенков кожи при смешанном освещении, этот смартфон представляет собой отлично сбалансированный инструмент для мобильной фото- и видеосъемки.

Xiaomi 17 Ultra

Камерофон Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Сотрудничество Xiaomi с компанией Leica продолжается в модели 17 Ultra. Смартфон сохранил характерный круглый модуль камеры, в котором размещен блок из четырех объективов. Основная камера оснащена дюймовым сенсором с переменной диафрагмой и дополнена тремя модулями по 50 Мп: сверхширокоугольным, телеобъективом с трехкратным увеличением и перископическим объективом с пятикратным увеличением.

За обработку изображений отвечает фирменный чип Xiaomi Surge, настроенный на воспроизведение характерной цветопередачи и контрастного стиля Leica при минимальной задержке срабатывания затвора. Для этой модели Xiaomi также предлагает комплект для фотосъемки, включающий чехол с двухпозиционной кнопкой спуска затвора, рычажком зумирования и резьбой для 67-миллиметровых фильтров, благодаря чему устройство гораздо больше напоминает традиционную компактную камеру.

Pixel 11 Pro

Смартфоны серии Pixel 11 Pro Фото: androidauthority.com

В серии Pixel 11 Pro представлен обновленный блок камеры, простирающийся от края до края корпуса и вмещающий значительно улучшенные сенсоры изображения. Основная камера оснащена новым 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией (OIS) и дополнена 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с углом обзора 123 градуса и поддержкой макросъемки.

Для съемки с приближением Google переработала 48-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, установив более крупный сенсор, который повышает светочувствительность на 30% по сравнению с предыдущими поколениями. Серьезному обновлению подверглась и фронтальная камера: теперь она оснащена 42-мегапиксельным сенсором с автофокусом и широким углом обзора (103 градуса), что позволяет делать более качественные групповые селфи.

В основе этих аппаратных изменений лежит новый процессор Tensor G6. Его вычислительная мощность TPU (тензорного процессора) увеличена на 50%, что специально оптимизировано для эффективной локальной работы моделей искусственного интеллекта Gemini Nano. Это обеспечивает ощутимые улучшения в области вычислительной фотографии: скорость съемки в режиме Night Sight возросла до 4,5 раз, диапазон цифрового зума Pro Res Zoom расширен до 120-кратного увеличения, а устройство поддерживает запись видео в формате 8K с частотой 24 или 30 кадров в секунду с использованием технологии обработки Google Video Boost.

Кроме того, в новых моделях появилась система HiLight — ненавязчивая светодиодная индикация, встроенная вокруг вспышки основной камеры. Когда телефон лежит экраном вниз, настраиваемые световые сигналы могут визуально отображать моменты, когда Gemini "слушает" или выполняет обработку данных, а также идентифицировать входящие вызовы от определенных контактов с помощью индивидуальных цветовых схем.

Ранее писали о том, какие смартфоны получат новый процессор Dimensity 9600 Pro. Компании Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung являются ключевыми партнерами MediaTek, это значит, что новый процессор Dimensity 9600 Pro появится в их флагманских устройствах.