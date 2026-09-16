5 найкращих камерофонів, які можна придбати у вересні 2026 року (фото)

У огляді взяли участь моделі Pixel 11 Pro, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra та Xiaomi 17 Ultra.

Незалежно від того, чи цінуєте ви тактильні відчуття від роботи з фізичними об’єктивами, надійність простих компактних камер чи гнучкі можливості сучасного програмного забезпечення для обробки, на сучасному ринку знайдеться рішення, яке ідеально підійде саме вам, пише gizmochina.com.

Vivo X300 Ultra

Смартфон Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Компанія Vivo позиціонує модель X300 Ultra як повноцінну кишенькову камеру, і технічне оснащення повністю відповідає цій концепції. На задній панелі смартфона розташовані три камери з оптикою Zeiss: основна 200-мегапіксельна камера (фокусна відстань 35 мм) на базі сенсора Sony LYTIA 901, а також 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив (85 мм) з оптичною стабілізацією на базі підвісу (gimbal) для зйомки віддалених об’єктів та 50-мегапіксельна надширококутна камера (14 мм).

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Унікальною особливістю X300 Ultra є модульна екосистема. Vivo пропонує комплект Professional Imaging Kit, що включає рукоятку-хват та два фізичні модулі телеконвертерів Zeiss: об'єктив із фокусною відстанню 200 мм (що забезпечує 8,7-кратний оптичний зум) та об'єктив із фокусною відстанню 400 мм.

Пристрій також оснащений технологією передачі кольорів Vivo Blueprint Original Color Camera та спеціальним 5-мегапіксельним спектральним датчиком для максимально точної передачі кольорів, що дозволяє отримати враження, близькі до зйомки на традиційну камеру.

Oppo Find X9 Ultra

Телефон Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

У моделі Oppo Find X9 Ultra особливий акцент зроблено на партнерстві з компанією Hasselblad. Смартфон отримав задню панель з оздобленням з екошкіри та вражаючий блок із шести об'єктивів. Основний набір камер включає 200-мегапіксельний головний сенсор, 200-мегапіксельний телеоб'єктив та спеціальний об'єктив Hasselblad із 10-кратним оптичним зумом, що зберігає високу якість зображення при збільшенні до 20 разів. Oppo застосовує нову технологію внутрішнього оптичного зуму LUMO, яка допомагає зберегти деталізацію за рахунок чотирикратного збільшення кількості пікселів при двократному та шестикратному наближенні. Програмне забезпечення включає режим Hasselblad Master Mode, що дозволяє отримувати знімки з роздільною здатністю 8K та використовувати профілі Original Film, які імітують класичні аналогові фотоплівки.

Для тих, хто віддає перевагу більш традиційному керуванню, передбачено комплект Hasselblad Earth Explorer Kit, що включає професійний телеконвертер, рукоятку-захват та перехідне кільце для фільтрів діаметром 67 мм.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Камери смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Galaxy S26 Ultra заслужив своє місце завдяки особливій увазі до якості зйомки в умовах слабкого освітлення та практичним вдосконаленням можливостей відеозапису. Компанія Samsung збільшила світлосилу об’єктивів у всьому блоці камер: основний сенсор на 200 Мп отримав об'єктив з діафрагмою f/1.4, а оновлена надширококутна камера на 50 Мп — об'єктив з діафрагмою f/1.9.

На практиці це дозволяє апаратній частині природним чином захоплювати набагато більше світла, забезпечуючи чіткість знімків та покращену якість відео в режимі Nightography за умов слабкого освітлення без надмірної залежності від програмної обробки. Система зуму відрізняється високою універсальністю та включає телеоб'єктив на 10 Мп із трикратним збільшенням, а також перископічний об'єктив на 50 Мп із п'ятикратним збільшенням.

Для відеографів S26 Ultra став першим пристроєм серії Galaxy із підтримкою стандарту Advanced Professional Video (APV), який ефективно стискає високоякісні відеофайли, тим самим сповільнюючи заповнення пам’яті пристрою.

У поєднанні з покращеною стабілізацією Super Steady, оновленими вбудованими інструментами редагування на базі ШІ та фронтальною камерою, оснащеною новим процесором обробки зображень (ISP) з підтримкою ШІ для точного відтворення відтінків шкіри за змішаного освітлення, цей смартфон є чудово збалансованим інструментом для мобільної фото- та відеозйомки.

Xiaomi 17 Ultra

Смартфон Xiaomi 17 Ultra з камерою Фото: Xiaomi

Співпраця Xiaomi з компанією Leica продовжується в моделі 17 Ultra. Смартфон зберіг характерний круглий модуль камери, у якому розміщено блок із чотирьох об’єктивів. Основна камера оснащена дюймовим сенсором із змінною діафрагмою та доповнена трьома модулями по 50 Мп: надширококутним, телеоб’єктивом із трикратним збільшенням та перископічним об’єктивом із п’ятикратним збільшенням.

За обробку зображень відповідає фірмовий чіп Xiaomi Surge, налаштований на відтворення характерної передачі кольорів та контрастного стилю Leica з мінімальною затримкою спрацьовування затвора. Для цієї моделі Xiaomi також пропонує комплект для фотозйомки, що включає чохол із двопозиційною кнопкою спуску затвора, важіль зумування та різьблення для 67-міліметрових фільтрів, завдяки чому пристрій набагато більше нагадує традиційну компактну камеру.

Pixel 11 Pro

Смартфони серії Pixel 11 Pro Фото: androidauthority.com

У серії Pixel 11 Pro представлено оновлений блок камери, що простягається від краю до краю корпусу та містить значно вдосконалені датчики зображення. Основна камера оснащена новим 50-мегапіксельним датчиком з оптичною стабілізацією (OIS) та доповнена 48-мегапіксельним надширококутним об’єктивом із кутом огляду 123 градуси та підтримкою макрозйомки.

Для зйомки з наближенням компанія Google доопрацювала 48-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом, встановивши більший сенсор, який підвищує світлочутливість на 30 % порівняно з попередніми поколіннями. Серйозному оновленню піддалася й фронтальна камера: тепер вона оснащена 42-мегапіксельним сенсором з автофокусом і широким кутом огляду (103 градуси), що дозволяє робити якісніші групові селфі.

В основі цих апаратних змін лежить новий процесор Tensor G6. Його обчислювальна потужність TPU (тензорного процесора) збільшилася на 50 %, що спеціально оптимізовано для ефективної локальної роботи моделей штучного інтелекту Gemini Nano. Це забезпечує відчутні покращення в галузі обчислювальної фотографії: швидкість зйомки в режимі Night Sight зросла до 4,5 разів, діапазон цифрового зуму Pro Res Zoom розширено до 120-кратного збільшення, а пристрій підтримує запис відео у форматі 8K із частотою 24 або 30 кадрів на секунду з використанням технології обробки Google Video Boost.

Крім того, у нових моделях з’явилася система HiLight — ненав’язлива світлодіодна індикація, вбудована навколо спалаху основної камери. Коли телефон лежить екраном вниз, настроювані світлові сигнали можуть візуально відображати моменти, коли Gemini "слухає" або обробляє дані, а також ідентифікувати вхідні дзвінки від певних контактів за допомогою індивідуальних колірних схем.

Раніше ми писали про те, які смартфони отримають новий процесор Dimensity 9600 Pro. Компанії Xiaomi, Oppo, Vivo та Samsung є ключовими партнерами MediaTek, а це означає, що новий процесор Dimensity 9600 Pro з’явиться в їхніх флагманських пристроях.