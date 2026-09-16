Найкращі бюджетні телевізори з діагоналлю 42 дюйми: LG, Sony Bravia та Samsung (фото)

У рейтингу тестувальників опинилися телевізори LG C6, Sony Bravia 3 II та Samsung S90F OLED.

Ось 3 найкращі 42-дюймові телевізори, які протестували експерти видання tomsguide.com і які чудово підійдуть для обмеженого простору.

LG C6: найкращий телевізор для більшості користувачів

Телевізор LG C6 Фото: tomsguide.com

Характеристики LG C6:

Роздільна здатність: 3840 × 2160

HDR: HDR10, Dolby Vision, HLG

Частота оновлення: 144 Гц (до 165 Гц)

Операційна система: webOS 26

Порти HDMI: 4x HDMI 2.1

LG C6 перевершує конкурентів за продуктивністю, передачею кольорів та практично за всіма іншими параметрами, пишуть автори.

Будь-який контент на C6 виглядав чудово; експертів вразила різноманітність режимів зображення, між якими можна перемикатися: "Стандартний", "Еко", "Filmmaker" та "Яскравий". Варто поекспериментувати з кожним із них, щоб підібрати найбільш комфортний варіант, однак під час тестування вони дійшли висновку, що найкраще просто вибрати режим Filmmaker.

Видео дня

Телевізор працює на фірмовій платформі webOS — одній із найлаконічніших і найзручніших у навігації систем для телевізорів. C6 постачається з версією webOS 26, яка дуже схожа на webOS 25, але має більше функцій на базі штучного інтелекту.

У цій 42-дюймовій моделі встановлено динаміки потужністю 20 Вт. На перший погляд це здається серйозною проблемою, але насправді звук залишається якісним; втім, фахівці рекомендують придбати саундбар, якщо ви хочете отримати більш глибоке й об’ємне звучання.

У телевізійної панелі відсутня технологія LG Brightness Booster; пікселі тут розташовані щільніше, а збільшення потужності може призвести до перегріву, тому можливості цієї моделі в цьому плані дещо обмежені порівняно з більшими версіями.

Sony Bravia 3 II: найкращий телевізор за співвідношенням ціни та якості

Телевізор Sony Bravia 3 II Фото: Tom's Guide

Характеристики Sony Bravia 3 II:

Роздільна здатність: 3840 x 2160

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Частота оновлення: 120 Гц

Операційна система: Google TV

Порти HDMI: 4x HDMI 2.1 | USB: 1x USB 2.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type A)

Інші роз’єми: 1x цифровий аудіовихід, 1x Ethernet, 1x RS-232C

Sony Bravia 3 II пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості. За ціною трохи нижче 600 доларів це найкращий бюджетний 42-дюймовий телевізор, який можна придбати прямо зараз.

Під час тестування модель продемонструвала чудову передачу кольорів та вражаючу для свого класу яскравість у режимі HDR, досягнувши показника 520 ніт у лабораторних умовах. Хоча на ринку є дорожчі OLED-телевізори з глибшим контрастом, загальна якість зображення Bravia 3 II залишається напрочуд високою, при цьому ви не переплачуєте за функції, які можуть і не знадобитися.

Bravia 3 II чудово передає деталі як у тінях, так і в півтонах — ділянках, де зображення на інших бюджетних моделях часто стає нечітким і "мутним". Саме такий баланс робить перегляд фільмів і передач на цьому компактному телевізорі комфортним і приємним.

Окремої згадки заслуговує фірмова технологія обробки зображення від Sony. Навіть у цьому ціновому сегменті Bravia 3 II забезпечує чистіше та стабільніше зображення, ніж більшість конкурентів аналогічного розміру. Жодного дешевого "ефекту мильної опери" чи помітних артефактів зображення.

Що стосується практичності, то тут передбачено аж чотири порти HDMI 2.1 — опція, якою часто нехтують навіть флагманські моделі в цій ціновій категорії. Це означає, що ви зможете без проблем підключити ігрову консоль, стрімінгову приставку або навіть ігровий ПК, не перепідключаючи кабелі щоразу під час зміни джерела сигналу.

У іграх Bravia 3 II також показує себе чудово. Затримка введення практично не відчувається, а керування залишається чутливим як у динамічних екшенах, так і в казуальних кооперативних іграх. Звісно, він не дотягує до рівня найкращих ігрових моніторів або топових OLED-моделей, але для вітальні чи спальні це чудовий варіант, який прекрасно справляється зі своїми завданнями, — такий висновок зробили тестувальники.

Samsung S90F OLED: найкращий телевізор для ігор

Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

Характеристики Samsung S90F OLED:

Роздільна здатність: 3840 x 2160

HDR: HDR10, HDR10+, HLG

Частота оновлення: 120 Гц (базова), до 144 Гц

Операційна система: Tizen OS 9 (з можливістю оновлення до Tizen OS 10)

Порти HDMI: 4 x HDMI 2.1

Samsung S90F — хороша модель з неймовірною контрастністю, завдяки якій будь-яке зображення виглядає надзвичайно яскравим і насиченим. Це особливо помітно під час перегляду темних сцен. На деяких телевізорах різні відтінки чорного зливаються в одну пляму, через що важко розгледіти деталі. Однак S90F чудово справляється з цим завданням, дозволяючи чітко бачити все, що відбувається на екрані.

Компанія Samsung зайняла міцну нішу на ринку ігрових телевізорів завдяки спеціальному ігровому хабу та набору профільних налаштувань. Крім того, ця модель підтримує частоту оновлення 144 Гц і оснащена чотирма портами HDMI 2.1, що робить її чудовим вибором як для власників консолей, так і для геймерів на ПК.

Телевізор протестували у поєднанні з Nintendo Switch та PS5 Pro, запустивши такі ігри, як Armored Core 6 та Elden Ring, і були вражені тим, як ефектно виглядали динамічні сцени з яскравими візуальними акцентами.

Між 42-дюймовою версією та раніше протестованою 65-дюймовою моделлю є певні відмінності. Головна з них — у моделях з меншою діагоналлю використовується панель WOLED, тоді як в інших телевізорах цієї серії застосовується технологія Quantum Dot (QD-OLED). На практиці це означає, що зображення на 42-дюймовій версії не таке яскраве й насичене. Це цілком типовий компроміс: виробник прагне вмістити всі технології в компактний корпус, що неминуче зумовлює певні конструктивні рішення.

Раніше ми писали про 5 смартфонів із камерами, які можна буде придбати у вересні 2026 року. У огляді взяли участь моделі Pixel 11 Pro, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra та Xiaomi 17 Ultra.