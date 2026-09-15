Для резервного питания дома: Jackery представила мощный аккумулятор на 100 кВт·ч (фото)

Компания Jackery анонсировала на выставке IFA 2026 в Берлине мощный бытовой аккумулятор с жидкостным охлаждением под названием Energycore.

Аккумулятор Jackery Energycore предназначен для больших домов и работает в паре с гибридным инвертором PowerVault 50. Подробности о новинке опубликовал портал ESS News.

Jackery Energycore позиционируется как стационарное устройство для накопления энергии, интегрируемое в домашнюю электросеть. Устройство собирает энергию от солнечных панелей, генератора или городской сети, накапливает ее в аккумуляторе емкостью 100 кВт·ч и автоматически переключает дом на резервное питание менее чем за 10 миллисекунд в случае отключения электричества.

Презентация новых продуктов Jackery

Energycore весит 1,5 тонны и работает при температуре от -40 °C до 60 °C. Встроенная система жидкостного охлаждения предотвращает перегрев во время быстрой зарядки и чрезмерное охлаждение на морозе. Это делает аккумулятор долговечным и безопасным для установки на улице или в подвале.

Видео дня

Важно

Лучшие недорогие зарядные станции 2026 года: топ-3 варианта от Bluettii, Ecoflow и Oukitel

Система оснащена специальным портом для подключения дизельного генератора мощностью 50 кВА, обеспечивает пиковую резервную мощность на уровне 150 % (75 кВт в течение 10 секунд) и имеет степень защиты IP66.

Представители Jackery отметили, что Energycore поступит в продажу примерно через 1–2 года, поскольку компания пока дорабатывает конструкцию.

Напомним, что компания Jackery представила новую портативную электростанцию HomePower 1000 Plus V2.

Фокус также сообщал, что компания Bluetti анонсировала мощную зарядную станцию Pioneer 5000 E-Generator.