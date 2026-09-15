Для резервого живлення будинку: Jackery представила потужний акумулятор на 100 кВт·год (фото)

Компанія Jackery анонсувала на виставці IFA 2026 у Берліні потужний побутовий акумулятор з рідинним охолодженням під назвою Energycore.

Акумулятор Jackery Energycore орієнтований на великі будинки та працює у парі з гібридним інвертором PowerVault 50. Деталі про новинку розкрив портал ESS News.

Jackery Energycore позиціонується як стаціонарний накопичувач енергії, що інтегрується в домашню електромережу. Пристрій збирає енергію від сонячних панелей, генератора або міської мережі, накопичує її в акумуляторі ємністю 100 кВт·год і автоматично перемикає будинок на резервне живлення менш ніж за 10 мілісекунд у разі відключення світла.

Презентація нових продуктів Jackery

Energycore важить 1,5 тонни та працює при температурі -40 °C до 60 °C. Вбудована система рідинного охолодження запобігає перегріванню під час швидкої зарядки та надмірному охолодженню на морозі. Це робить акумулятор довговічним та безпечним для встановлення на вулиці або в підвалі.

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Система має спеціальний порт для підключення дизельного генератора потужністю 50 кВА, забезпечує пікову резервну потужність на рівні 150 % (75 кВт протягом 10 секунд) та має ступінь захисту IP66.

Представники Jackery зазначили, що Energycore з'явиться в продажу приблизно через 1-2 роки, оскільки компанія ще вдосконалює конструкцію.

Нагадаємо, Jackery представила нову портативну електростанцію HomePower 1000 Plus V2.

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