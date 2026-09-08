Замість шумного генератора: Bluetti представила потужну станцію Pioneer 5000 (фото)

Компанія Bluetti продемонструвала на IFA 2026 пристрій Pioneer 5000 E-Generator розроблений для заміни галасливих генераторів, що працюють на паливі.

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator позиціонується як потужна портативна електростанція для будівельних майданчиків, заходів та інших професійних застосувань. Деталі про новинку розкрив журнал Staff.

Порівняно з бензиновим або дизельним генератором Pioneer 5000 має кілька очевидних переваг. Пристрій не потребує доливання палива та планового обслуговування двигуна, не продукує вихлопних газів, а також не перевищує рівень шуму в 50 дБ.

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator Фото: Bluetti

Pioneer 5000 забезпечує 5 кВт безперервного змінного струму від акумулятора LFP ємністю 5,12 кВт·год, а також може підтримувати пікову потужність 18 кВт протягом 0,1 секунди. Цей короткий сплеск потужності корисний для такого обладнання, як повітряні компресори, водяні насоси та інші інструменти, які споживають значно більше енергії під час першого запуску, ніж під час роботи.

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Окрім того, Pioneer 5000 має захист від пилу та води IP65, захист від ударів IK10, позашляхові колеса та захисна рама. За даними Bluetti, зарядна станція може працювати за температур від -20°C до 55°C, а стандартну ємність 5,12 кВт·год можна розширити до 35 кВт·год.

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator Фото: Bluetti

Однак варто враховувати, що Pioneer 5000 E-Generator сам по собі не генерує електроенергію як бензиновий чи дизельний генератор. Це зарядна станція, яка накопичує, зберігає та перетворює енергію, отриману він інших джерел, як от сонячні батареї паливні генератори чи звичайна електромережа.

Від розетки змінного струму потужністю 5 кВт Pioneer 5000 може зарядитися від 5 до 80 відсотків приблизно за годину, тоді як поєднання змінного струму та сонячної енергії збільшує максимальну потужність заряджання до 6,2 кВт.

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Через застосунок Bluetti можна дистанційно контролювати систему та позначати несправності. Додаткове підключення 4G також додає GPS-відстеження місцезнаходження, дистанційну діагностику та оновлення по бездротовій мережі.

Дата надходження у продаж та ціна Bluetti Pioneer 5000 E-Generator поки офіційно не розкриті.

Нагадаємо, Bluetti представила серію зарядних станцій Elite mini, що включає моделі Elite 30 mini, Elite 100 mini та Elite 200 mini.

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