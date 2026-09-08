Вместо шумного генератора: Bluetti представила мощную станцию Pioneer 5000 (фото)

Компания Bluetti продемонстрировала на выставке IFA 2026 устройство Pioneer 5000 E-Generator, разработанное для замены шумных генераторов, работающих на топливе.

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator позиционируется как мощная портативная электростанция для строительных площадок, мероприятий и других профессиональных задач. Подробности о новинке раскрыл журнал Staff.

По сравнению с бензиновым или дизельным генератором Pioneer 5000 обладает несколькими очевидными преимуществами. Устройство не требует доливки топлива и планового обслуживания двигателя, не выделяет выхлопных газов, а также не превышает уровень шума в 50 дБ.

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator Фото: Bluetti

Pioneer 5000 обеспечивает 5 кВт непрерывного переменного тока от аккумулятора LFP емкостью 5,12 кВт·ч, а также может поддерживать пиковую мощность 18 кВт в течение 0,1 секунды. Этот кратковременный всплеск мощности полезен для такого оборудования, как воздушные компрессоры, водяные насосы и другие инструменты, которые потребляют значительно больше энергии при первом запуске, чем во время работы.

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Кроме того, Pioneer 5000 обладает защитой от пыли и воды по стандарту IP65, ударопрочностью по стандарту IK10, внедорожными колесами и защитной рамой. По данным Bluetti, зарядная станция может работать при температуре от -20 °C до 55 °C, а стандартную емкость 5,12 кВт·ч можно увеличить до 35 кВт·ч.

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator Фото: Bluetti

Однако следует учитывать, что Pioneer 5000 E-Generator сам по себе не вырабатывает электроэнергию, как бензиновый или дизельный генератор. Это зарядная станция, которая аккумулирует, хранит и преобразует энергию, полученную из других источников, таких как солнечные батареи, топливные генераторы или обычная электросеть.

От розетки переменного тока мощностью 5 кВт Pioneer 5000 может зарядиться от 5 до 80 процентов примерно за час, тогда как сочетание переменного тока и солнечной энергии увеличивает максимальную мощность зарядки до 6,2 кВт.

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С помощью приложения Bluetti можно удаленно контролировать работу системы и выявлять неисправности. Дополнительная поддержка 4G также обеспечивает отслеживание местоположения по GPS, удаленную диагностику и обновления по беспроводной сети.

Дата поступления в продажу и цена Bluetti Pioneer 5000 E-Generator пока официально не объявлены.

Напомним, что Bluetti представила серию зарядных станций Elite mini, в которую входят модели Elite 30 mini, Elite 100 mini и Elite 200 mini.

Фокус также сообщал, что компания Anker официально выпустила в Европе относительно недорогую портативную электростанцию Solix S2000.