Найкращі недорогі зарядні станції 2026 року: топ-3 варіанти Bluettii, Ecoflow та Oukitel

Серед портативних акумуляторів LiFePO4 для базових потреб є перевірені моделі від провідних брендів Bluetti, EcoFlow та Oukitel. Яку зарядну станцію вибрати та на які нюанси звернути увагу?

Фокус підібрав три найкращі моделі, що є у продажу зараз, оцінивши їхні технічні характеристики та відгуки покупців.

Bluetti EB3A

Популярний варіант, який вже не першу зиму виручає багатьох. Це компактна станція для базового резервного живлення електроніки вдома або на природі. Оснащена LiFePO4-акумулятором із тривалим терміном експлуатації та чистим синусоїдальним інвертором.

Основні характеристики:

Ємність: 268,8 Вт·год.

268,8 Вт·год. Потужність: 600 Вт номінальна (1200 Вт пікова).

600 Вт номінальна (1200 Вт пікова). Тип акумулятора: LiFePO4 (2500 циклів до 80% ємності).

LiFePO4 (2500 циклів до 80% ємності). Швидкість заряджання: до 80% за 40 хвилин від мережі (повний цикл — 1 година).

до 80% за 40 хвилин від мережі (повний цикл — 1 година). Вихідні порти (8 шт.): 1 розетка 240 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (15 Вт), 2x DC5521 (12 В/10 А), 1 автомобільний прикурювач, панель бездротової зарядки (15 Вт).

1 розетка 240 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (15 Вт), 2x DC5521 (12 В/10 А), 1 автомобільний прикурювач, панель бездротової зарядки (15 Вт). Вага та габарити: 4,6 кг; 255 × 180 × 183 мм.

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Станція Bluetti EB3A Фото: techreviewer.de

Власники відзначають, що станція впевнено забезпечує живленням робочий комплект: одночасно підтримує роботу стаціонарного комп’ютера, монітора, роутера, настільної лампи та заряджає мобільні гаджети. Керувати параметрами можна зі смартфона через Bluetooth. Увімкнення великої побутової техніки (холодильника, чайника або мікрохвильовки) станція не витримає — номінальної потужності 600 Вт для них, як правило, недостатньо, проте для дрібних приладів потужності вистачає з запасом.

Ціна в Україні:

Bluetti EB3A 600 Вт 268 Вт·год — 17 999 грн

EcoFlow RIVER 3 UPS

Тиха та компактна зарядна станція із захистом від вологи та можливістю роботи в режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ).

Основні характеристики:

Ємність: 245 Вт·год.

245 Вт·год. Потужність: 300 Вт номінальна (до 600 Вт з технологією X-Boost).

300 Вт номінальна (до 600 Вт з технологією X-Boost). Тип акумулятора: LiFePO4 (3000 циклів до 80% ємності).

LiFePO4 (3000 циклів до 80% ємності). Швидкість заряджання: 1 година від мережі, 2,8 години від автомобільного прикурювача.

1 година від мережі, 2,8 години від автомобільного прикурювача. Вихідні порти (6 шт.): 1 розетка 230 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (12 Вт), 1x DC, 1 автомобільний прикурювач.

1 розетка 230 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (12 Вт), 1x DC, 1 автомобільний прикурювач. Захист і вага: корпус із захистом IP54 (від пилу та бризок); вага 3,55 кг.

Зарядна станція EcoFlow River 3 UPS Фото: comfy.ua

Головна перевага моделі — стабільний режим ДБЖ із часом перемикання 10 мс. При відключенні мережевої напруги ПК, монітор (наприклад, Mac mini) і роутер продовжують працювати без перезавантаження. У поєднанні з оптоволоконним роутером і комутатором заряду вистачає приблизно на 20 годин автономної роботи. Станція працює значно тихіше, ніж попередні покоління. Серед дрібних недоліків користувачі відзначають індикатори портів на корпусі, які постійно світяться і які неможливо вимкнути через додаток, а також повне вимкнення пристрою при досягненні встановленого нижнього ліміту розряду.

Ціна в Україні:

EcoFlow RIVER 3 UPS — 14 199 грн

Oukitel P800

Найпотужніша та найємніша станція у цій добірці, розрахована на підключення більш енергоємних побутових приладів та чутливої техніки.

Основні характеристики:

Ємність: 512 Вт·год.

512 Вт·год. Потужність: 800 Вт номінальна (1600 Вт пікова).

800 Вт номінальна (1600 Вт пікова). Тип акумулятора: LiFePO4 EV-класу (3500 циклів).

LiFePO4 EV-класу (3500 циклів). Швидкість заряджання: від 55 до 60 хвилин від мережі (підтримує вибір потужності заряджання 200 Вт або 500 Вт).

від 55 до 60 хвилин від мережі (підтримує вибір потужності заряджання 200 Вт або 500 Вт). Вихідні порти (8 шт.): 1 розетка 220 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (18 Вт), 1x USB-A QC (18 Вт), 2x DC, 1 автомобільний прикурювач.

1 розетка 220 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (18 Вт), 1x USB-A QC (18 Вт), 2x DC, 1 автомобільний прикурювач. Вага та габарити: 6 кг; 294 × 178 × 205 мм.

Зарядна станція Oukitel P800 Фото: rozetka.com.ua

Завдяки ємності 512 Вт·год станція здатна забезпечувати електроенергією газовий котел опалення протягом 4,5 годин або 32-дюймовий телевізор близько 9,5 годин. Потужний ПК під робочим навантаженням (близько 200–300 Вт) працює до 3 годин. Перехід у режим ДБЖ відбувається без збоїв. Станція працює тихо, але має лише одну вбудовану розетку 220 В — для одночасного підключення кількох мережевих штекерів знадобиться трійник. Крім того, перемикання спеціальних режимів (тихий режим або вимкнення енергозбереження) здійснюється утриманням комбінацій клавіш, що недостатньо описано в інструкції, що входить до комплекту.

Ціна в Україні:

Oukitel P800 512 Вт·год 800 Вт — 15 990 грн

Раніше повідомлялося про найкращі зарядні станції для холодильника. Експерти протестували 19 потужних портативних електростанцій, підключивши їх до стандартного холодильника, і виділили 3 моделі, які найкраще впоралися з поставленим завданням.