Зарядить 80% техніки вдома: Jackery випустила зарядну станцію HomePower 1000 Plus V2 (фото)

Компанія Jackery представила на виставці IFA 2026 у Берліні нову портативну електростанцію HomePower 1000 Plus V2 для живлення побутової техніки, садових електроінструментів, ноутбуків, освітлення та інших приладів під час відключень світла.

Зарядна станція Jackery HomePower 1000 Plus V2 здатна живити приблизно 80% стандартних побутових приладів та потужних електроінструментів. Деталі про новинку розкрив Wifi Hifi Magazine.

Jackery HomePower 1000 Plus V2 має номінальну потужність 1800 Вт та пікову потужність 3600 Вт. Є порти USB-C Power Delivery потужністю 140 Вт та 30 Вт, порт USB-A потужністю 18 Вт та автомобільна розетка 12 В/10 А.

Jackery HomePower 1000 Plus V2 з додатковими акумуляторами Фото: Jackery

Ємність Jackery HomePower 1000 Plus V2 становить 1024 Вт·год. Завдяки модульній архітектурі ємність можна розширити до 11 кВт·год, додавши додаткові акумулятори Jackery на 2 кВт·год. Це дозволяє використовувати зарядну станцію у великих комерційних приміщеннях.

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Базова ємність HomePower 1000 Plus V2 1024 Вт·год дозволяє підтримувати роботу стандартного холодильника до 19 годин або живити критично важливе опалювальне обладнання.

Jackery HomePower 1000 Plus V2 Фото: Jackery

Jackery HomePower 1000 Plus V2 використовує LiFePO4 акумуляторні елементи, розраховані на підтримку щонайменше 70% ємності після 6000 циклів зарядки/розрядки. Jackery обіцяє близько 16 років щоденних циклів повної зарядки/розрядки.

Від розетки змінного струму Jackery HomePower 1000 Plus V2 заряджається від нуля до 80% всього за 36 хвилин. Швидка зарядка змінним струмом та гібридна зарядка змінним+постійним струмом дозволяють станції повністю зарядитись за 50 та 47 хвилин відповідно. Також доступна зарядка від сонячних панелей та генератора змінного струму потужністю до 400 Вт.

Jackery HomePower 1000 Plus V2 Фото: Jackery

Для захисту чутливої техніки під час відключень електроенергії та коротких збоїв Jackery HomePower 1000 Plus V2 може виконувати роль джерела безперебійного живлення (ДБЖ). У разі нестабільності зарядна станція перемикає підключені пристрої на живлення від батареї за 10 мілісекунд або менше.

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Мобільний застосунок Jackery дозволяє налаштувати вихідну потужність на рівні ланцюга та підтримувати найважливіші пристрої в робочому стані. Таким чином зарядна станція може автоматично припиняти живлення непріоритетних пристроїв, коли її резерв акумулятора вичерпується, зосередившись на найважливішій техніці, як от холодильник чи обігрівач.

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