Повербанки Xiaomi для різних потреб: представлено три нові моделі потужністю до 165 Вт( фото)

Компанія Xiaomi анонсувала нову лінійку портативних зарядних пристроїв, що включає потужний повербанк для ноутбука та компактні моделі для магнітної бездротової зарядки.

Зарядний пристрій UltraThin Magnetic Power Bank 5000 та Power Bank 20000 165W надійдуть у продаж з 11 вересня, тоді як Magnetic Power Bank 10000 буде випущений 15 вересня. Деталі про новинки розкрив портал Gizmochina.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 та Magnetic Power Bank 10000 Фото: Xiaomi

Новий магнітний портативний зарядний пристрій Xiaomi отримав акумулятор ємністю 5000 мАг у корпусі товщиною 6 мм і вагою 98 г. Він забезпечує магнітну бездротову зарядку потужністю до 15 Вт та має вихід USB-C потужністю 22,5 Вт.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W може заряджати два пристрої одночасно потужністю до 7,5 Вт через USB-C і 5 Вт бездротовим способом. Пристрій доступний у кольорах Radiant Orange, Glacier Silver і Graphite Black.

Відео дня

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W

Зовнішній зарядний пристрій Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W пропонує ємність 10 000 мАг, бездротову зарядку Qi 2.2 потужністю до 25 Вт та магнітне притягання 13 Н.

Повербанк має вбудований кабель USB-C та підтримує дротову вихідну потужність до 45 Вт. Підтримка протоколів зарядки QC 2.0, PD та PPS вказує на сумісність з низкою пристроїв. Пристрій доступний у білому та чорному кольорах.

Xiaomi Power Bank 20000 165W

Важливо

Замість шумного генератора: Bluetti представила потужну станцію Pioneer 5000 (фото)

Найпотужніший повербанк в новій лінійці Xiaomi оснащений акумулятором ємністю 20 000 мАг та комбінованою вихідною потужністю до 165 Вт. Його два порти USB-C підтримують до 120 Вт та до 45 Вт. Вбудований кабель USB-C також може видавати до 120 Вт, а порт USB-A забезпечує додаткову гнучкість заряджання.

Потужності Xiaomi Power Bank 20000 165W достатньо для повноцінного живлення ноутбука. Він підтримує QC 3.5, PD 3.0 (PPS), BC 1.2 та Apple 2.4A, а його кольоровий цифровий дисплей відображає рівень заряду батареї, стан заряджання та розряджання та іншу корисну інформацію.

Нагадаємо, Bluetti представила на IFA 2026 серію портативних електростанцій Elite mini.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв повербанки Anker 165W та Ugreen 200W.