Повербанки Xiaomi для различных нужд: представлены три новые модели мощностью до 165 Вт (фото)

Компания Xiaomi анонсировала новую линейку портативных зарядных устройств, в которую входят мощный внешний аккумулятор для ноутбука и компактные модели для магнитной беспроводной зарядки.

Зарядное устройство UltraThin Magnetic Power Bank 5000 и Power Bank 20000 165 Вт поступят в продажу с 11 сентября, а Magnetic Power Bank 10000 будет выпущен 15 сентября. Подробности о новинках раскрыл портал Gizmochina.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 Вт

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 и Magnetic Power Bank 10000 Фото: Xiaomi

Новое магнитное портативное зарядное устройство Xiaomi оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч в корпусе толщиной 6 мм и весом 98 г. Оно обеспечивает магнитную беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и имеет выход USB-C мощностью 22,5 Вт.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W может одновременно заряжать два устройства мощностью до 7,5 Вт через USB-C и 5 Вт беспроводным способом. Устройство доступно в цветах Radiant Orange, Glacier Silver и Graphite Black.

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Xiaomi Магнитный внешний аккумулятор 10000 45 Вт

Внешний акумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W обладает емкостью 10 000 мАч, поддерживает беспроводную зарядку Qi 2.2 мощностью до 25 Вт и магнитное притяжение 13 Н.

Повербанк оснащен встроенным кабелем USB-C и поддерживает выходную мощность до 45 Вт при проводной зарядке. Поддержка протоколов зарядки QC 2.0, PD и PPS обеспечивает совместимость с целым рядом устройств. Устройство доступно в белом и черном цветах.

Xiaomi Power Bank 20000 165 Вт

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Самый мощный повербанк в новой линейке Xiaomi оснащен аккумулятором емкостью 20 000 мАч и комбинированной выходной мощностью до 165 Вт. Его два порта USB-C поддерживают мощность до 120 Вт и до 45 Вт. Встроенный кабель USB-C также может выдавать до 120 Вт, а порт USB-A обеспечивает дополнительную гибкость при зарядке.

Мощности Xiaomi Power Bank 20000 165 Вт достаточно для полноценного питания ноутбука. Он поддерживает QC 3.5, PD 3.0 (PPS), BC 1.2 и Apple 2.4A, а его цветной цифровой дисплей отображает уровень заряда батареи, состояние зарядки и разрядки, а также другую полезную информацию.

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