Зарядит 80 % техники дома: Jackery выпустила зарядную станцию HomePower 1000 Plus V2 (фото)

Компания Jackery представила на выставке IFA 2026 в Берлине новую портативную электростанцию HomePower 1000 Plus V2 для питания бытовой техники, садовых электроинструментов, ноутбуков, освещения и других приборов во время отключений электричества.

Зарядная станция Jackery HomePower 1000 Plus V2 способна питать примерно 80 % стандартных бытовых приборов и мощных электроинструментов. Подробности о новинке раскрыл журнал Wifi Hifi Magazine.

Jackery HomePower 1000 Plus V2 имеет номинальную мощность 1800 Вт и пиковую мощность 3600 Вт. Имеются порты USB-C Power Delivery мощностью 140 Вт и 30 Вт, порт USB-A мощностью 18 Вт и автомобильная розетка 12 В/10 А.

Jackery HomePower 1000 Plus V2 с дополнительными аккумуляторами Фото: Jackery

Емкость Jackery HomePower 1000 Plus V2 составляет 1024 Вт·ч. Благодаря модульной архитектуре ёмкость можно увеличить до 11 кВт·ч, добавив дополнительные аккумуляторы Jackery на 2 кВт·ч. Это позволяет использовать зарядную станцию в больших коммерческих помещениях.

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Базовая емкость HomePower 1000 Plus V2 (1024 Вт·ч) позволяет обеспечивать работу стандартного холодильника до 19 часов или питать критически важное отопительное оборудование.

Jackery HomePower 1000 Plus V2 Фото: Jackery

Jackery HomePower 1000 Plus V2 использует аккумуляторные элементы LiFePO4, рассчитанные на сохранение не менее 70 % емкости после 6000 циклов зарядки/разрядки. Jackery обещает около 16 лет ежедневных циклов полной зарядки/разрядки.

От розетки переменного тока Jackery HomePower 1000 Plus V2 заряжается с нуля до 80 % всего за 36 минут. Быстрая зарядка переменным током и гибридная зарядка переменным и постоянным током позволяют станции полностью зарядиться за 50 и 47 минут соответственно. Также доступна зарядка от солнечных панелей и генератора переменного тока мощностью до 400 Вт.

Jackery HomePower 1000 Plus V2 Фото: Jackery

Для защиты чувствительной техники во время отключений электроэнергии и кратковременных сбоев Jackery HomePower 1000 Plus V2 может выполнять роль источника бесперебойного питания (ИБП). В случае нестабильности зарядная станция переключает подключенные устройства на питание от батареи за 10 миллисекунд или менее.

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Мобильное приложение Jackery позволяет настроить выходную мощность на уровне цепи и поддерживать работу наиболее важных устройств. Таким образом, зарядная станция может автоматически отключать питание неприоритетных устройств, когда заряд аккумулятора заканчивается, сосредоточившись на самых важных устройствах, таких как холодильник или обогреватель.

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