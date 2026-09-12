Лучшие недорогие зарядные станции 2026 года: топ-3 варианта от Bluettii, Ecoflow и Oukitel
Среди портативных LiFePO4 аккумуляторов для базовых нужд есть проверенные модели от ведущих брендов Bluetti, EcoFlow и Oukitel. Какую зарядную станцию выбрать и какие нюансы учесть?
Фокус собрал три лучшие доступные модели, оценив их технические параметры и отзывы покупателей.
Bluetti EB3A
Популярный вариант, который выручает многих уже не первую зиму. Это компактная станция для базового резервного питания электроники дома или на природе. Оснащена LiFePO4-аккумулятором с длительным сроком службы и чистым синусоидальным инвертором.
Главные характеристики:
- Емкость: 268,8 Вт·ч.
- Мощность: 600 Вт номинальная (1200 Вт пиковая).
- Тип батареи: LiFePO4 (2500 циклов до 80% емкости).
- Скорость зарядки: до 80% за 40 минут от сети (полный цикл — 1 час).
- Выходные порты (8 шт.): 1 розетка 240 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (15 Вт), 2x DC5521 (12 В/10 А), 1 автомобильный прикуриватель, панель беспроводной зарядки (15 Вт).
- Вес и габариты: 4,6 кг; 255 x 180 x 183 мм.
Владельцы отмечают, что станция уверенно питает рабочий сетап: одновременно поддерживает работу стационарного компьютера, монитора, роутера, настольной лампы и заряжает мобильные гаджеты. Управлять параметрами можно со смартфона по Bluetooth. Включения крупной бытовой техники (холодильника, чайника или микроволновки) станция не выдержит — номинала 600 Вт для них, как правило, недостаточно, однако для мелких приборов мощности хватает с запасом.
Цена в Украине:
- Bluetti EB3A 600W 268Wh — 17 999 грн
EcoFlow RIVER 3 UPS
Тихая и легкая зарядная станция с защитой от влаги и возможностью работы в режиме источника бесперебойного питания (ИБП).
Главные характеристики:
- Емкость: 245 Вт·ч.
- Мощность: 300 Вт номинальная (до 600 Вт с технологией X-Boost).
- Тип батареи: LiFePO4 (3000 циклов до 80% емкости).
- Скорость зарядки: 1 час от сети, 2,8 часа от автомобильного прикуривателя.
- Выходные порты (6 шт.): 1 розетка 230 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (12 Вт), 1x DC, 1 автомобильный прикуриватель.
- Защита и вес: корпус с защитой IP54 (от пыли и брызг); вес 3,55 кг.
Главный плюс модели — стабильный режим ИБП с временем переключения 10 мс. При отключении сетевого напряжения ПК, монитор (например, Mac mini) и роутер продолжают работать без перезагрузки. В связке с оптоволоконным роутером и коммутатором заряда хватает примерно на 20 часов автономии. Станция работает значительно тише предыдущих поколений. Из мелких недостатков пользователи выделяют постоянно горящие индикаторы портов на корпусе, которые нельзя отключить через приложение, а также полное отключение прибора при достижении установленного нижнего лимита разряда.
Цена в Украине:
- EcoFlow RIVER 3 UPS — 14 199 грн
Oukitel P800
Самая мощная и емкая станция в данной подборке, рассчитаная на подключение более прожорливых домашних приборов и чувствительной техники.
Главные характеристики:
- Емкость: 512 Вт·ч.
- Мощность: 800 Вт номинальная (1600 Вт пиковая).
- Тип батареи: LiFePO4 EV-класса (3500 циклов).
- Скорость зарядки: от 55 до 60 минут от сети (поддерживает выбор мощности зарядки 200 Вт или 500 Вт).
- Выходные порты (8 шт.): 1 розетка 220 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (18 Вт), 1x USB-A QC (18 Вт), 2x DC, 1 автомобильный прикуриватель.
- Вес и габариты: 6 кг; 294 x 178 x 205 мм.
За счет емкости 512 Вт·ч станция способна питать газовый котел отопления в течение 4,5 часов или 32-дюймовый телевизор около 9,5 часов. Мощный ПК под рабочей нагрузкой (около 200–300 Вт) держится до 3 часов. Переключение в режим ИБП происходит без сбоев. Станция работает тихо, но имеет лишь одну встроенную розетку 220 В — для одновременного подключения нескольких сетевых штекеров понадобится тройник. Кроме того, переключение спецрежимов (тихий режим или отключение энергосбережения) выполняется удерживанием комбинаций клавиш, что слабо описано в комплектной инструкции.
Цена в Украине:
- Oukitel P800 512Wh 800W — 15 990 грн
Ранее сообщалось про лучшие зарядные станции для холодильника. Эксперты протестировали 19 мощных портативных электростанций, подключив их к стандартному холодильнику, и выделили 3 модели, которые лучше всего справились с поставленной задачей.