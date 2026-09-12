Лучшие недорогие зарядные станции 2026 года: топ-3 варианта от Bluettii, Ecoflow и Oukitel

Среди портативных LiFePO4 аккумуляторов для базовых нужд есть проверенные модели от ведущих брендов Bluetti, EcoFlow и Oukitel. Какую зарядную станцию выбрать и какие нюансы учесть?

Фокус собрал три лучшие доступные модели, оценив их технические параметры и отзывы покупателей.

Bluetti EB3A

Популярный вариант, который выручает многих уже не первую зиму. Это компактная станция для базового резервного питания электроники дома или на природе. Оснащена LiFePO4-аккумулятором с длительным сроком службы и чистым синусоидальным инвертором.

Главные характеристики:

Емкость: 268,8 Вт·ч.

268,8 Вт·ч. Мощность: 600 Вт номинальная (1200 Вт пиковая).

600 Вт номинальная (1200 Вт пиковая). Тип батареи: LiFePO4 (2500 циклов до 80% емкости).

LiFePO4 (2500 циклов до 80% емкости). Скорость зарядки: до 80% за 40 минут от сети (полный цикл — 1 час).

до 80% за 40 минут от сети (полный цикл — 1 час). Выходные порты (8 шт.): 1 розетка 240 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (15 Вт), 2x DC5521 (12 В/10 А), 1 автомобильный прикуриватель, панель беспроводной зарядки (15 Вт).

1 розетка 240 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (15 Вт), 2x DC5521 (12 В/10 А), 1 автомобильный прикуриватель, панель беспроводной зарядки (15 Вт). Вес и габариты: 4,6 кг; 255 x 180 x 183 мм.

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Станция Bluetti EB3A Фото: techreviewer.de

Владельцы отмечают, что станция уверенно питает рабочий сетап: одновременно поддерживает работу стационарного компьютера, монитора, роутера, настольной лампы и заряжает мобильные гаджеты. Управлять параметрами можно со смартфона по Bluetooth. Включения крупной бытовой техники (холодильника, чайника или микроволновки) станция не выдержит — номинала 600 Вт для них, как правило, недостаточно, однако для мелких приборов мощности хватает с запасом.

Цена в Украине:

Bluetti EB3A 600W 268Wh — 17 999 грн

EcoFlow RIVER 3 UPS

Тихая и легкая зарядная станция с защитой от влаги и возможностью работы в режиме источника бесперебойного питания (ИБП).

Главные характеристики:

Емкость: 245 Вт·ч.

245 Вт·ч. Мощность: 300 Вт номинальная (до 600 Вт с технологией X-Boost).

300 Вт номинальная (до 600 Вт с технологией X-Boost). Тип батареи: LiFePO4 (3000 циклов до 80% емкости).

LiFePO4 (3000 циклов до 80% емкости). Скорость зарядки: 1 час от сети, 2,8 часа от автомобильного прикуривателя.

1 час от сети, 2,8 часа от автомобильного прикуривателя. Выходные порты (6 шт.): 1 розетка 230 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (12 Вт), 1x DC, 1 автомобильный прикуриватель.

1 розетка 230 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (12 Вт), 1x DC, 1 автомобильный прикуриватель. Защита и вес: корпус с защитой IP54 (от пыли и брызг); вес 3,55 кг.

Зарядная станция EcoFlow River 3 UPS Фото: comfy.ua

Главный плюс модели — стабильный режим ИБП с временем переключения 10 мс. При отключении сетевого напряжения ПК, монитор (например, Mac mini) и роутер продолжают работать без перезагрузки. В связке с оптоволоконным роутером и коммутатором заряда хватает примерно на 20 часов автономии. Станция работает значительно тише предыдущих поколений. Из мелких недостатков пользователи выделяют постоянно горящие индикаторы портов на корпусе, которые нельзя отключить через приложение, а также полное отключение прибора при достижении установленного нижнего лимита разряда.

Цена в Украине:

EcoFlow RIVER 3 UPS — 14 199 грн

Oukitel P800

Самая мощная и емкая станция в данной подборке, рассчитаная на подключение более прожорливых домашних приборов и чувствительной техники.

Главные характеристики:

Емкость: 512 Вт·ч.

512 Вт·ч. Мощность: 800 Вт номинальная (1600 Вт пиковая).

800 Вт номинальная (1600 Вт пиковая). Тип батареи: LiFePO4 EV-класса (3500 циклов).

LiFePO4 EV-класса (3500 циклов). Скорость зарядки: от 55 до 60 минут от сети (поддерживает выбор мощности зарядки 200 Вт или 500 Вт).

от 55 до 60 минут от сети (поддерживает выбор мощности зарядки 200 Вт или 500 Вт). Выходные порты (8 шт.): 1 розетка 220 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (18 Вт), 1x USB-A QC (18 Вт), 2x DC, 1 автомобильный прикуриватель.

1 розетка 220 В, 1x USB-C (100 Вт), 2x USB-A (18 Вт), 1x USB-A QC (18 Вт), 2x DC, 1 автомобильный прикуриватель. Вес и габариты: 6 кг; 294 x 178 x 205 мм.

Зарядная станция Oukitel P800 Фото: rozetka.com.ua

За счет емкости 512 Вт·ч станция способна питать газовый котел отопления в течение 4,5 часов или 32-дюймовый телевизор около 9,5 часов. Мощный ПК под рабочей нагрузкой (около 200–300 Вт) держится до 3 часов. Переключение в режим ИБП происходит без сбоев. Станция работает тихо, но имеет лишь одну встроенную розетку 220 В — для одновременного подключения нескольких сетевых штекеров понадобится тройник. Кроме того, переключение спецрежимов (тихий режим или отключение энергосбережения) выполняется удерживанием комбинаций клавиш, что слабо описано в комплектной инструкции.

Цена в Украине:

Oukitel P800 512Wh 800W — 15 990 грн

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