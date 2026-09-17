7 приладів, які не варто підключати до зарядної станції: споживають забагато енергії

Сучасні потужні зарядні станції здатні заживити майже будь-яку техніку вдома, однак варто бути обережними з приладами, що генерують тепло.

Деякі великі електростанції спроектовані для роботи систем опалення, сушарок, теплових насосів і навіть зарядних пристроїв для електромобілів. Попри це, згадані прилади можуть спожити всю накопичену енергію за короткий термін, попереджає експертка порталу ZDNet Марія Діас.

Пристрої, що виробляють тепло, потребують багато енергії, тож нагрівальний елемент може надто швидко розрядити резервний акумулятор.

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Наприклад, обігрівач потужністю 1500 Вт може повністю розрядити батарею зарядної станції потужністю 2000 Вт за 80 хвилин або менше, що може бути проблемою під час багатогодинного відключення світла. Холодильник, навпаки, споживає багато енергії під час запуску, але компресор не постійно використовує номінальну максимальну потужність пристрою.

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Оскільки ємність акумулятора є обмеженим ресурсом під час тривалих відключень електроенергії, експертка склала список пристроїв, для яких вона б не рекомендувала використовувати зарядні станції:

електрична сушарка для білизни;

електричний водонагрівач;

гідромасажна ванна або обігрівач для басейну;

електрична духовка;

обігрівач приміщення;

електричний камін;

тепловий насос.

Варто враховувати, що цей список є лише рекомендацією та не означає, що ці прилади взагалі не можна підключати до зарядних станцій. За словами Діас, він може допомогти правильно розставити пріоритети в умовах нестабільного електропостачання.

Нагадаємо, Jackery анонсувала побутовий акумулятор Energycore для живлення цілого будинку.

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