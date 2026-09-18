Виручать під час відключень світла: 3 найкращі зарядні станції на різний бюджет (фото)

Портативна електростанція, що заряджається від розетки чи сонячної панелі, може стати безпечнішою альтернативою генератору в умовах відсутності електропостачання.

Сьогодні на ринку представлено безліч зарядних станцій різної потужності, тож експерти порталу NBC News обрали 3 найкращі варіанти у різних цінових сегментах.

Jackery Explorer 300

Jackery Explorer 300 Фото: Android Central

Портативна зарядна станція Jackery Explorer 300 дозволяє використовувати енергоємне туристичне спорядження кілька годин або заряджати смартфони кілька днів. Вона не може запустити повнорозмірний домашній холодильник, але може працювати з невеликим холодильником та іншими компактними пристроями, такими як апарат CPAP, протягом кількох годин.

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Jackery Explorer 300 важить всього 3,1 кг та має вбудовану ручку, що робить його зручним для перенесення. Зарядна станція стійка до ударів та виготовлена з вогнестійкого матеріалу. При потребі її можна заряджати від сонячної панелі.

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Ціна Jackery Explorer 300 в Україні — близько 15 450 грн.

Anker Solix C1000 (Gen 1)

Anker Solix C1000 (Gen 1) Фото: Anker

Anker Solix C1000 (Gen 1) пропонує чудове співвідношення потужності, ваги та ціни. Ця зарядна станція може живити великі прилади, такі як холодильники, мікрохвильові печі та електричні плити, водночас залишаючись доволі портативною для подорожей.

Пристрій можна підключити через Wi-Fi та Bluetooth і контролювати його продуктивність і рівень потужності в застосунку Anker. Також доступна зарядка від сонячної панелі.

Ціна Anker Solix C1000 (Gen 1) в Україні — від 31 500 грн.

EcoFlow Delta 3 Max

EcoFlow Delta 3 Max Фото: TechRadar

Тим, хто шукає зарядну станцію з більшою ємністю акумулятора, експерти радять звернути увагу на EcoFlow Delta 3 Max. Вона має майже вдвічі більшу загальну ємність, ніж Anker Solix C1000 (Gen 1), і ще вищу максимальну потужність.

EcoFlow Delta 3 Max добре підходить для резервного живлення вдома та використання в автофургонах. Як і у випадку з Anker, керувати живленням можна через мобільний застосунок EcoFlow.

Ціна EcoFlow Delta 3 Max в Україні — від 54 990 грн.

Нагадаємо, Jackery анонсувала потужний побутовий акумулятор з рідинним охолодженням під назвою Energycore.

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