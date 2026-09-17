На випадок відключень світла: 3 найкращі бюджетні зарядні станції на 2026 рік (фото)

Компактні портативні зарядні станції можуть бути корисними майже для будь-якого дому. Вони здатні заживити велику кількість гаджетів та коштують дешевше, ніж габаритні моделі великої потужності.

Для тих, хто шукає невелику зарядну станцію на 2026 рік, експерти порталу Mashable підібрали кілька відносно недорогих варіантів від надійних брендів.

Anker Solix C1000 Gen 2

Anker Solix C1000 Gen 2 Фото: Anker

Anker Solix C1000 Gen 2 очолила список найкращих зарядних станцій 2026 року завдяки чудовому співвідношенню ціни та якості. Ємності 1024 Вт·год і потужності 2000 Вт достатньо для смартфона, ноутбука, освітлення і навіть кавоварки.

Зарядна станція Solix C1000 Gen 2 важить менше 11 кг, тому її легко переносити. Для зарядки від розетки від 0 до 100% їй потрібно менше години. Окрім того, вона підтримує вхідну потужність від сонячних панелей до 600 Вт.

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Ціна Anker Solix C1000 Gen 2 в Україні — від 31 800 грн.

EcoFlow River 3 Plus

EcoFlow River 3 Plus Фото: EcoFlow

Однією з основних переваг EcoFlow River 3 Plus є портативність. Зарядна станція важить трохи більше 4,5 кг та оснащена зручною вбудованою ручкою. Окрім того, експерти відначають дуже тиху роботу.

Ємність EcoFlow River 3 Plus складає 286 Вт·год та може підключатися до сонячних панелей. Для контролю вихідної потужності або стану заряджання зарядну станцію можна підключити до застосунку EcoFlow.

Ціна EcoFlow River 3 Plus в Україні — від 14 499 грн.

Bluetti Elite 10 Mini

Bluetti Elite 10 Mini Фото: CleanTechnica

Bluetti Elite 10 Mini ідеально підходить для коротких поїздок та зарядки невеликих гаджетів під час відключення світла. Вона важить лише два кілограми та має вбудовану ручку для перенесення.

Зарядна станція пропонує ємність 128 Вт·год, вихід змінного струму потужністю 200 Вт та ДБЖ із затримкою живлення 10 мілісекунд. Також є одна розетка змінного струму, два порти USB-A, два порти USB-C та вхід постійного струму.

Ціна Bluetti Elite 10 Mini в Україні — від 8 500 грн.

Нагадаємо, Jackery анонсувала побутовий акумулятор з рідинним охолодженням під назвою Energycore.

Фокус також повідомляв, що експерти виаробували нову портативну зарядну станцію Bluetti Elite 100 V2.