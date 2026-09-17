На случай отключений света: 3 лучшие бюджетные зарядные станции на 2026 год (фото)

Компактные портативные зарядные станции могут пригодиться практически в любом доме. Они способны заряжать большое количество гаджетов и стоят дешевле, чем габаритные модели большой мощности.

Для тех, кто ищет небольшую зарядную станцию к 2026 году, эксперты портала Mashable подобрали несколько относительно недорогих вариантов от надежных брендов.

Anker Solix C1000 Gen 2

Anker Solix C1000 Gen 2 Фото: Anker

Anker Solix C1000 Gen 2 возглавила список лучших зарядных станций 2026 года благодаря отличному соотношению цены и качества. Емкости 1024 Вт·ч и мощности 2000 Вт достаточно для смартфона, ноутбука, освещения и даже кофеварки.

Зарядная станция Solix C1000 Gen 2 весит менее 11 кг, поэтому ее легко переносить. Для зарядки от розетки от 0 до 100 % ей требуется менее часа. Кроме того, она поддерживает входную мощность от солнечных панелей до 600 Вт.

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Цена Anker Solix C1000 Gen 2 в Украине — от 31 800 грн.

EcoFlow River 3 Plus

EcoFlow River 3 Plus Фото: EcoFlow

Одним из основных преимуществ EcoFlow River 3 Plus является портативность. Зарядная станция весит чуть больше 4,5 кг и оснащена удобной встроенной ручкой. Кроме того, эксперты отмечают очень тихую работу.

Емкость EcoFlow River 3 Plus составляет 286 Вт·ч, и устройство можно подключать к солнечным панелям. Для контроля выходной мощности или состояния зарядки зарядную станцию можно подключить к приложению EcoFlow.

Цена EcoFlow River 3 Plus в Украине — от 14 499 грн.

Bluetti Elite 10 Mini

Bluetti Elite 10 Mini Фото: CleanTechnica

Bluetti Elite 10 Mini идеально подходит для коротких поездок и зарядки небольших гаджетов во время отключения электричества. Она весит всего два килограмма и оснащена встроенной ручкой для переноски.

Зарядная станция имеет емкость 128 Вт·ч, выход переменного тока мощностью 200 Вт и ИБП с задержкой питания 10 миллисекунд. Также имеется одна розетка переменного тока, два порта USB-A, два порта USB-C и вход постоянного тока.

Цена Bluetti Elite 10 Mini в Украине — от 8 500 грн.

Напомним, что компания Jackery анонсировала бытовой аккумулятор с жидкостным охлаждением под названием Energycore.

Фокус также сообщал, что эксперты разработали новую портативную зарядную станцию Bluetti Elite 100 V2.