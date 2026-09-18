Компактная, но мощная зарядная станция по средней цене: реальные тесты Anker Solix S2000 (фото)

Компания Anker недавно выпустила в Европе зарядную станцию Solix S2000, которая отличается превосходным соотношением габаритов, емкости аккумулятора и стоимости.

Новая зарядная станция Anker Solix S2000 очень компактна, весит чуть больше 16 кг, оснащена множеством розеток и работает в качестве источника бесперебойного питания (ИБП). Впечатлениями от тестирования новинки поделился эксперт портала Popular Mechanics Дэвид Дритсас.

Anker Solix S2000 Фото: popularmechanics.com

Anker Solix S2000 распознает устройство, которое необходимо питать, и настраивает частоту инвертора в соответствии с типом нагрузки, что помогает снизить потери энергии. Например, холодильник может потреблять 300 Вт всего 15 минут каждый час, а остальное время работать в режиме ожидания, поэтому зарядная станция не будет подавать питание тогда, когда оно не требуется.

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Результаты тестов Anker Solix S2000

Anker Solix S2000 Фото: popularmechanics.com

Anker Solix S2000 имеет пять розеток переменного тока, две из которых расположены на задней панели, что позволяет скрыть кабели. Однако следует учитывать, что эта зарядная станция не предназначена для одновременной работы нескольких мощных устройств.

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В ходе тестирования Anker Solix S2000 обеспечивала работу холодильника более 24 часов, значительно превзойдя конкурентов, предлагающих такую же емкость. Устройство также без проблем справилось с электрическим чеснокорезом, потребляя около 1450 Вт без перегрузки.

Пиковой мощности Anker Solix S2000 в 3000 Вт хватило для запуска обогревателя, но работать на полную мощность он не мог, поскольку это превысило бы номинальную мощность зарядной станции в 1500 Вт.

В итоге Дритсас отметил, что Anker Solix S2000 идеально подходит для работы холодильника и нескольких маломощных устройств во время отключений электричества, а функция ИБП делает ее отличным вариантом для мгновенного резервного питания компьютера или медицинского оборудования.

Цена Anker Solix S2000 — 699,99 евро (около 36 370 грн).

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