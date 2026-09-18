Компактна, але потужна зарядна станція за середню ціну: реальні тести Anker Solix S2000 (фото)

Компанія Anker нещодавно випустила у Європі зарядну станцію Solix S2000, яка вирізняється чудовим співвідношенням габаритів, ємності акумулятора та вартості.

Нова зарядна станція Anker Solix S2000 дуже компактна, важить трохи більше 16 кг, має безліч розеток та функціонує як джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Враженнями від тестування новинки поділився експерт порталу Popular Mechanics Девід Дрітсас.

Anker Solix S2000 Фото: popularmechanics.com

Anker Solix S2000 розпізнає пристрій, який потрібно живити, та налаштовує частоту інвертора відповідно до типу навантаження, що допомагає зменшити кількість втраченої енергії. Наприклад, холодильник може споживати 300 Вт лише 15 хвилин щогодини, а решту часу працювати в режимі очікування, тож зарядна станція не подаватиме живлення тоді, коли воно не потрібне.

Видео дня

Результати тестів Anker Solix S2000

Anker Solix S2000 Фото: popularmechanics.com

Anker Solix S2000 має п'ять розеток змінного струму, дві з яких розташовані на задній панелі, що допомагає приховати кабелі. Однак варто враховувати, що ця зарядна станція не призначена для одночасної роботи кількох потужних приладів.

Важливо

Виручать під час відключень світла: 3 найкращі зарядні станції на різний бюджет (фото)

В ході тестування Anker Solix S2000 забезпечувала роботу холодильника понад 24 години, значно перевершивши конкурентів, що пропонують таку ж ємність. Пристрій також без проблем впорався з електричним часником, споживаючи близько 1450 Вт без перевантаження.

Пікової потужності Anker Solix S2000 в 3000 Вт вистачило для запуску обігрівача, але працювати на повну потужність він не міг, оскільки це б перевищило номінальну потужність зарядної станції в 1500 Вт.

У підсумку Дрітсас зазначив, що Anker Solix S2000 ідеально підходить для роботи холодильника та кількох малопотужних пристроїв під час відключень світла, а функція ДБЖ робить її чудовим варіантом для миттєвого резервного живлення комп'ютера чи медичного обладнання.

Ціна Anker Solix S2000 — 699.99 євро (близько 36 370 грн).

Нагадаємо, Jackery представила побутовий акумулятор з рідинним охолодженням Energycore.

Фокус також повідомляв, що Bluetti анонсувала зарядну станцію Pioneer 5000 E-Generator.