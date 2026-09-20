Лучшие зарядные станции EcoFlow под разные задачи и бюджет: топ-3 модели в 2026 году

Линейка портативных станций EcoFlow закрывает любые задачи автономного питания — от поддержания связи и работы ноутбуков до энергоснабжения всего дома. Модели бренда отличаются быстрой зарядкой X-Stream и долговечными аккумуляторами LiFePO4.

Фокуса отобрал три производительные электростанции EcoFlow под разные сценарии и бюджет.

EcoFlow RIVER 3 Max

Компактная станция для питания рабочего места, цифровой техники и маломощных приборов.

Емкость аккумулятора: 572 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов)

572 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов) Номинальная мощность: 600 Вт (пиковая с X-Boost — 1200 Вт)

600 Вт (пиковая с X-Boost — 1200 Вт) Выходные разъемы: 3 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), автоприкуриватель 12,6 В/10 А

3 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), автоприкуриватель 12,6 В/10 А Время зарядки от розетки: 2 часа

2 часа Особенности: поддержка мобильного приложения, подключение дополнительной батареи, сквозная зарядка, режим ИБП

поддержка мобильного приложения, подключение дополнительной батареи, сквозная зарядка, режим ИБП Вес и размеры: 7,2 кг; 233,7 x 231,1 x 250,3 мм

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Зарядная станция EcoFlow RIVER 3 Max Фото: EcoFlow

Аппарат весит 7,2 кг и легко помещается в багажнике автомобиля или под рабочим столом. Номинальной мощности 600 Вт хватает для постоянной работы стационарного компьютера, монитора, роутера, телевизора и нескольких рабочих ноутбуков. При пиковых нагрузках режим X-Boost позволяет кратковременно подключать нагревательные приборы мощностью до 1200 Вт. Наличие порта USB-C на 100 Вт дает возможность быстро заряжать современные гаджеты напрямую через кабель.

Цена в Украине:

EcoFlow RIVER 3 Max (600 Вт / 572 Вт·ч) — 25 999 грн.

EcoFlow DELTA 2

Универсальный домашний источник питания, способный обеспечить работу большинства бытовых электроприборов. Мы рекомендуем Delta 2 вместо Delta 3 потому что характеристики очень схожи, а цена ниже.

Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%)

1024 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 2700 Вт, с X-Boost — до 2200 Вт)

1800 Вт (пиковая — 2700 Вт, с X-Boost — до 2200 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A быстрой зарядки (18 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), 1 автопорт (126 Вт), 2 выхода DC5521 (38 Вт)

4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A быстрой зарядки (18 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), 1 автопорт (126 Вт), 2 выхода DC5521 (38 Вт) Время зарядки от розетки: от 0 до 80% за 50 минут, до 100% за 80 минут

от 0 до 80% за 50 минут, до 100% за 80 минут Вход для солнечных панелей: порт мощностью до 500 Вт (зарядка за 3–6 часов)

порт мощностью до 500 Вт (зарядка за 3–6 часов) Особенности: режим аварийного питания EPS, поддержка дополнительных батарей DELTA 2 или DELTA Max, управление по Wi-Fi и Bluetooth

режим аварийного питания EPS, поддержка дополнительных батарей DELTA 2 или DELTA Max, управление по Wi-Fi и Bluetooth Вес и размеры: 12 кг; 400 x 211 x 281 мм

Зарядная станция EcoFlow DELTA 2 Фото: PhoneArena

Модель выдерживает постоянную нагрузку до 1800 Вт, что позволяет запитать до 90% домашней техники: двухкамерный холодильник, микроволновую печь, кофемашину, электрический чайник или газовый котел отопления. Технология быстрой зарядки X-Stream восстанавливает энергию батареи за 80 минут. Базовую емкость 1024 Вт·ч можно увеличить до 2048 или 3040 Вт·ч с помощью внешних дополнительных аккумуляторов, продлевая время автономной работы техники.

Цена в Украине:

EcoFlow DELTA 2 (1800 Вт / 1024 Вт·ч) — 32 650 грн.

EcoFlow Delta 3 Max Plus

Флагманская электростанция высокой мощности для резервирования крупных квартир, частных домов и энергоемкого оборудования.

Емкость аккумулятора: 2048 Вт·ч (тип Full-Tab LiFePO4, 16 ячеек)

2048 Вт·ч (тип Full-Tab LiFePO4, 16 ячеек) Номинальная мощность: 3000 Вт (пиковая — 6000 Вт, с X-Boost — до 3900 Вт)

3000 Вт (пиковая — 6000 Вт, с X-Boost — до 3900 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 2 порта USB-C (по 45 Вт), 1 порт USB-A (18 Вт), автопорт 12,6 В/10 А

4 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 2 порта USB-C (по 45 Вт), 1 порт USB-A (18 Вт), автопорт 12,6 В/10 А Время зарядки: от сети за 47–66 минут (1,1 часа)

от сети за 47–66 минут (1,1 часа) Особенности: переключение в режим ИБП менее 10 мс, DSP-чип контроля синусоиды, расширение емкости от 2 до 10 кВт·ч, автоматический энергоменеджмент по тарифам

переключение в режим ИБП менее 10 мс, DSP-чип контроля синусоиды, расширение емкости от 2 до 10 кВт·ч, автоматический энергоменеджмент по тарифам Вес и размеры: 22,1 кг; 494 х 242 х 305 мм

Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Max Plus Фото: EcoFlow

Станция оснащена выходом переменного тока мощностью 3000 Вт и без труда запускает стиральные машины, духовые шкафы, погружные насосы и строительный инструмент. Аккумуляторные элементы Full-Tab LFP имеют сниженное внутреннее сопротивление и меньше греются при высоких нагрузках. Время переключения в режим ИБП составляет менее 10 миллисекунд, защищая серверы и медицинские приборы от перезагрузки. Модульная архитектура поддерживает подключение батарейных блоков серии DELTA, расширяя суммарную емкость до 10 кВт·ч.

Цена в Украине:

EcoFlow Delta 3 Max Plus (3000 Вт / 2048 Вт·ч) — 78 299 грн.

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