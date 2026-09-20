Найкращі зарядні станції EcoFlow для різних завдань і бюджетів: топ-3 моделі у 2026 році

Лінійка портативних станцій EcoFlow вирішує будь-які завдання автономного живлення — від забезпечення зв’язку та роботи ноутбуків до енергопостачання всього будинку. Моделі цього бренду вирізняються швидкою зарядкою X-Stream та довговічними акумуляторами LiFePO4.

Фокус відібрав три потужні електростанції EcoFlow для різних сценаріїв використання та бюджетів.

EcoFlow RIVER 3 Max

Компактна станція для живлення робочого місця, цифрової техніки та малопотужних приладів.

Ємність акумулятора: 572 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів)

572 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів) Номінальна потужність: 600 Вт (пікова з X-Boost — 1200 Вт)

600 Вт (пікова з X-Boost — 1200 Вт) Вихідні роз'єми: 3 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (12 Вт), прикурювач 12,6 В/10 А

3 розетки 230 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 2 порти USB-A (12 Вт), прикурювач 12,6 В/10 А Час зарядки від розетки: 2 години

2 години Особливості: підтримка мобільного додатка, підключення додаткової батареї, наскрізна зарядка, режим ДБЖ

підтримка мобільного додатка, підключення додаткової батареї, наскрізна зарядка, режим ДБЖ Вага та розміри: 7,2 кг; 233,7 × 231,1 × 250,3 мм

Зарядна станція EcoFlow RIVER 3 Max Фото: EcoFlow

Пристрій важить 7,2 кг і легко поміщається в багажнику автомобіля або під робочим столом. Номінальної потужності 600 Вт вистачає для безперебійної роботи стаціонарного комп’ютера, монітора, роутера, телевізора та кількох робочих ноутбуків. При пікових навантаженнях режим X-Boost дозволяє короткочасно підключати нагрівальні прилади потужністю до 1200 Вт. Наявність порту USB-C на 100 Вт дає можливість швидко заряджати сучасні гаджети безпосередньо через кабель.

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Ціна в Україні:

EcoFlow RIVER 3 Max (600 Вт / 572 Вт·год) — 25 999 грн.

EcoFlow DELTA 2

Універсальний домашній блок живлення, здатний забезпечити роботу більшості побутових електроприладів. Ми рекомендуємо Delta 2 замість Delta 3, оскільки їхні характеристики дуже схожі, а ціна нижча.

Ємність акумулятора: 1024 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80 %)

1024 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80 %) Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова — 2700 Вт, з X-Boost — до 2200 Вт)

1800 Вт (пікова — 2700 Вт, з X-Boost — до 2200 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 230 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A швидкої зарядки (18 Вт), 2 порти USB-A (12 Вт), 1 автопорт (126 Вт), 2 виходи DC5521 (38 Вт)

4 розетки 230 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A швидкої зарядки (18 Вт), 2 порти USB-A (12 Вт), 1 автопорт (126 Вт), 2 виходи DC5521 (38 Вт) Час заряджання від розетки: від 0 до 80% за 50 хвилин, до 100% за 80 хвилин

від 0 до 80% за 50 хвилин, до 100% за 80 хвилин Вхід для сонячних панелей: порт потужністю до 500 Вт (зарядка за 3–6 годин)

порт потужністю до 500 Вт (зарядка за 3–6 годин) Особливості: режим аварійного живлення EPS, підтримка додаткових акумуляторів DELTA 2 або DELTA Max, керування через Wi-Fi та Bluetooth

режим аварійного живлення EPS, підтримка додаткових акумуляторів DELTA 2 або DELTA Max, керування через Wi-Fi та Bluetooth Вага та розміри: 12 кг; 400 × 211 × 281 мм

Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 Фото: PhoneArena

Модель витримує постійне навантаження до 1800 Вт, що дозволяє забезпечити живленням до 90 % побутової техніки: двокамерний холодильник, мікрохвильову піч, кавоварку, електричний чайник або газовий котел опалення. Технологія швидкої зарядки X-Stream відновлює енергію акумулятора за 80 хвилин. Базову ємність 1024 Вт·год можна збільшити до 2048 або 3040 Вт·год за допомогою зовнішніх додаткових акумуляторів, подовжуючи час автономної роботи техніки.

Ціна в Україні:

EcoFlow DELTA 2 (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 32 650 грн.

EcoFlow Delta 3 Max Plus

Флагманська електростанція високої потужності для забезпечення резервного живлення великих квартир, приватних будинків та енергоємного обладнання.

Ємність акумулятора: 2048 Вт·год (тип Full-Tab LiFePO4, 16 елементів)

2048 Вт·год (тип Full-Tab LiFePO4, 16 елементів) Номінальна потужність: 3000 Вт (пікова — 6000 Вт, з X-Boost — до 3900 Вт)

3000 Вт (пікова — 6000 Вт, з X-Boost — до 3900 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 2 порти USB-C (по 45 Вт), 1 порт USB-A (18 Вт), автопорт 12,6 В/10 А

4 розетки 230 В, 1 порт USB-C (140 Вт), 2 порти USB-C (по 45 Вт), 1 порт USB-A (18 Вт), автопорт 12,6 В/10 А Час заряджання: від мережі за 47–66 хвилин (1,1 години)

від мережі за 47–66 хвилин (1,1 години) Особливості: перехід у режим ДБЖ менше 10 мс, DSP-чіп контролю синусоїди, розширення ємності від 2 до 10 кВт·год, автоматичне енергоуправління за тарифами

перехід у режим ДБЖ менше 10 мс, DSP-чіп контролю синусоїди, розширення ємності від 2 до 10 кВт·год, автоматичне енергоуправління за тарифами Вага та розміри: 22,1 кг; 494 × 242 × 305 мм

Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Max Plus Фото: EcoFlow

Станція оснащена виходом змінного струму потужністю 3000 Вт і без зусиль запускає пральні машини, духові шафи, занурювальні насоси та будівельний інструмент. Акумуляторні елементи Full-Tab LFP мають знижений внутрішній опір і менше нагріваються під час високих навантажень. Час перемикання в режим ДБЖ становить менше 10 мілісекунд, що захищає сервери та медичні прилади від перезавантаження. Модульна архітектура підтримує підключення акумуляторних блоків серії DELTA, розширюючи сумарну ємність до 10 кВт·год.

Ціна в Україні:

EcoFlow Delta 3 Max Plus (3000 Вт / 2048 Вт·год) — 78 299 грн.

Раніше повідомлялося, що зараз у продажу є компактна, але потужна зарядна станція за середньою ціною. Наводимо результати реальних тестів Anker Solix S2000.