Зарядные станции для дома на 2026 год: какие модели порадовали в ходе тестов (фото)

Современные портативные электростанции могут обеспечить резервное питание дома или отдельных устройств, предварительно зарядившись от розеток, генераторов или солнечных панелей.

Для тех, кто собирается приобрести портативную зарядную станцию в 2026 году, эксперты портала 4X4 Australia подобрали 3 модели различной емкости, которые лучше всего показали себя в ходе тестирования.

Лучшая компактная зарядная станция

Bluetti Elite 30 Фото: Bluetti

В категории небольших зарядных станций Bluetti Elite 30 превзошла конкурентов по всем показателям. Она обеспечивает номинальную выходную мощность 600 Вт и внушительную пиковую мощность 1500 Вт.

Максимальная входная мощность Bluetti Elite 30 V2 составляет 380 Вт от сети переменного тока (220 В) и 200 Вт от солнечной панели. Однако эксперты предупредили, что в ходе тестирования им так и не удалось достичь заявленной мощности зарядки в 380 Вт от сети 240 В, несмотря на эксперименты с настройками меню.

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Лучшая зарядная станция средней емкости

EcoFlow Delta 3 Фото: rozetka.com.ua

EcoFlow Delta 3 победила в категории зарядных станций емкостью 1000–1500 Вт·ч. Она практически идентична предыдущей модели EcoFlow Delta 2, но ее аккумулятор способен хранить на 50 % больше электроэнергии.

Зарядная станция EcoFlow Delta 3 имеет ёмкость 1024 Вт·ч и весит всего 12,5 кг. Также стоит отметить номинальную мощность 1800 Вт и пиковую мощность до 3600 Вт.

Лучшая зарядная станция с высокой емкостью

iTechworld PS2000

iTechworld PS2000 лидирует среди сверхмощных зарядных станций, способных питать практически любой инструмент или прибор на 240 В. Ее ближайшим конкурентом оказалась Anker Solix F2000. Обе зарядные станции имеют емкость аккумулятора 2048 Вт·ч, хотя в реальных условиях Anker выдала чуть больше энергии — 90 % от заявленной емкости против 87 %.

В свою очередь, iTechworld PS2000 оснащена розеткой, обеспечивающей выход постоянного тока 13,6 В при 25 А, что удобно для устройств на 12 В, потребляющих более 10 А, а также обычную розетку для прикуривателя на 10 А. Anker Solix F2000 имеет только розетку для прикуривателя на 10 А.

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В ходе тестирования iTechworld PS2000 смогла запустить и обеспечить питанием все крупные электроинструменты, тогда как Anker Solix F2000 отключилась при попытке запуска 230-миллиметровую шлифовальную машину и отрезную пилу.

Кроме того, iTechworld PS2000 поддерживает модуль быстрой зарядки от автомобильного генератора мощностью 500 Вт, что сокращает время зарядки примерно до четырёх часов. Для сравнения: Anker Solix F2000 требует целых 18 часов езды для полной зарядки.

Напомним, что зарядная станция Goal Zero Yeti 700 может питать небольшую бытовую технику, электронику, кемпинговое снаряжение и предметы первой необходимости, при этом она достаточно компактна для удобной переноски.

Фокус также сообщал, что компания Jackery анонсировала на выставке IFA 2026 в Берлине мощный бытовой аккумулятор с жидкостным охлаждением под названием Energycore.