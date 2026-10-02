Найкращі зарядні станції на 2026 рік: 5 моделей для різних видів техніки (фото)

Сьогодні на ринку є безліч зарядних станції, орієнтованих на різні завдання. Для віддаленої роботи пропонуються менші моделі з швидшою зарядкою, тоді як для резервного живлення будинку на випадок відключення світла потрібні пристрої великої потужності.

Для тих, хто збирається купити зарядну станцію у 2026, експерти порталу TechRepublic підібрали 5 найкращих варіантів для будь-яких потреб.

DJI Power 1000 Mini

DJI Power 1000 Mini Фото: DJI

DJI Power 1000 Mini лідирує, коли йдеться про зарядку гаджетів через USB-C. Зарядна станція має ємність 1008 Вт·год, потужність 800 Вт, вбудований висувний кабель USB-C потужністю 100 Вт та важить 11,7 кг.

Anker SOLIX C1000 Gen 2

Anker SOLIX C1000 Gen 2 Фото: Mashable

Anker SOLIX C1000 Gen 2 вагою 11,3 кг ідеально підходить для швидкої зарядки портативних пристроїв, таких як смартфони, навушники, планшети, ноутбуки тощо. Вона забезпечує номінальну потужність 2000 Вт, пікову потужність 3000 Вт та ємність 1024 Вт·год. Режим UltraFast дозволяє повністю зарядити зарядну станцію за 49 хвилин.

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EcoFlow DELTA 3 Ultra

EcoFlow DELTA 3 Ultra Фото: EcoFlow

Експерти радять EcoFlow DELTA 3 Ultra для живлення стаціонарного робочого місця з дисплеями, мережевим обладнанням та док-станціями USB-C. Ця модель пропонує ємність 3072 Вт·год, вихідну потужність 3600 Вт, пікову потужність 7200 Вт та функцію ДБЖ для захисту техніки від стрибків напруги. Важить зарядна станція 32,6 кг.

Bluetti Elite 300

Bluetti Elite 300 Фото: Bluetti

Bluetti Elite 300 чудово підійде для тривалого живлення побутової техніки, такої як холодильники. Вона поєднує у собі ємність 3014,4 Вт·год з вихідною потужністю 2400 Вт та піковою потужністю 4800 Вт. Розетка TT-30 та вихід постійного струму 12 В/30 А також роблять її хорошим варіантом для автофургонів.

Jackery HomePower 3600 Plus

Jackery HomePower 3600 Plus

Для резеврного живлення будинку під час відключення електроенергії експерт рекомендують розглянути Jackery HomePower 3600 Plus. Ця система ємністю 3584 Вт·год забезпечує безперервну вихідну потужність 3600 Вт, пікову потужність 7200 Вт та можливість розширення до цілих 21 кВт·год. Попри вагу майже 35 кг, зарядну станція легко транспортувати завдяки вбудованим колесом та ручці.

Нагадаємо, DJI випустила зарядну станцію Power Auro 2000 Elite, доповнивши лінійку DJI Power.

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