Заживлять майже будь-яку техніку: 3 найкращі зарядні станції потужністю від 2 300 Вт (фото)

Зарядні станції потужністю понад 2000 Вт здатні живити навіть кондиціонери, електричні плити, обігрівачі та електроінструменти, тож можуть виручити під час відключень світла.

Експерти випробували 13 сучасних зарядних станцій, визначивши 3 найкращі моделі великої потужності. Результатами тестування вони поділились у статті для 4X4 Australia.

iTechworld PS2000

iTechworld PS2000

На першому місці опинилась зарядна станція iTechworld PS2000, яка поєднує ємність 2048 Вт·год, номінальну потужність 2400 Вт, пікову потужність 4800 Вт та 13 вихідних портів у відносно компактному корпусі.

iTechworld PS2000 стала єдиною потужною зарядною станцією, яка в ході тестування запустила всі запропонуванні інструменти, жодного разу не вимкнувшись. ПО суті вона може заряджати будь-яку побутову техніку, яка працює від звичайної розетки 220 В, а також цифрові гаджети.

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Важливою перевагою iTechworld PS2000 також є швидка зарядка потужністю 500 Вт від акумулятора автомобіля під час руху. Окрім того, доступна зарядка від звичайної розетки потужністю 2000 Вт та від сонячних панелей потужністю500 Вт.

VoltX S2200 Pro

VoltX S2200 Pro Фото: 4X4 Australia

Друге місце отримала зарядна станція VoltX S2200 Pro. Вона перевершує конкурентів за ємністю, пропонуючи 2240 Вт·год, має номінальну потужність 2400 Вт та пікову потужність 800 Вт. Загалом є 11 вихідних портів.

Максимальна потужність зарядки VoltX S2200 Pro від розетки становить 2000 Вт. Для сонячних панелей є два входи типу XT60, кожен з яких підтримує до 600 Вт, завдяки чому сумарна потужність сонячної зарядки становить до 1200 Вт.

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З недоліків VoltX S2200 Pro експерти відзначили лише дещо неякісні та шумні вентилятори. З невідомої причини вони завжди працюють на повній швидкості, коли використовуються порти XT60.

Anker Solix F2000

Anker Solix F2000 Фото: Скриншот

Зарядна станція Anker Solix F2000 розділила друге місце з VoltX S2200 Pro. Вона має ємність 2048 Вт·год, номінальну потужність 2300 Вт та пікову потужність 2800 Вт. У європейські версії пристрою є 10 вихідних портів.

Anker Solix F2000 підтримує швидку зарядку від розетки за фірмовою технологією HyperFlash потужністю до 2200 Вт. Універсальний роз'єм XT60/XT90 підтримує підключення сонячних панелей потужністю до 1000 Вт.

Під час тестування Anker Solix F2000 видала трохи більше енергії, ніж лідер рейтингу iTechworld PS2000 — 90% від номінальної ємності проти 87%. Зарядна станція Anker змогла запустити ту саму техніку, що й iTechworld, окрім шліфувальної машини та електропили.

Нагадаємо, компанія DJI випустила нову зарядну станцію Power Auro 2000 Elite потужністю 2000 Вт.

Фокус також повідомляв, що експерт поділився враженнями від тестування нової Anker Solix S2000.