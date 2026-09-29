Запитают практически любую технику: 3 лучшие зарядные станции мощностью от 2 300 Вт (фото)

Зарядные станции мощностью более 2000 Вт способны питать даже кондиционеры, электрические плиты, обогреватели и электроинструменты, поэтому могут пригодиться во время отключений электричества.

Эксперты протестировали 13 современных зарядных станций и определили 3 лучшие модели высокой мощности. Результатами тестирования они поделились в статье для журнала 4X4 Australia.

iTechworld PS2000

iTechworld PS2000

На первом месте оказалась зарядная станция iTechworld PS2000, которая сочетает емкость 2048 Вт·ч, номинальную мощность 2400 Вт, пиковую мощность 4800 Вт и 13 выходных портов в относительно компактном корпусе.

iTechworld PS2000 стала единственной мощной зарядной станцией, которая в ходе тестирования запустила все предложенные устройства, ни разу не отключившись. По сути, она может заряжать любую бытовую технику, работающую от обычной розетки 220 В, а также цифровые гаджеты.

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Важным преимуществом iTechworld PS2000 также является быстрая зарядка мощностью 500 Вт от автомобильного аккумулятора во время движения. Кроме того, возможна зарядка от обычной розетки мощностью 2000 Вт и от солнечных панелей мощностью 500 Вт.

VoltX S2200 Pro

VoltX S2200 Pro Фото: 4X4 Australia

Второе место заняла зарядная станция VoltX S2200 Pro. Она превосходит конкурентов по емкости, предлагая 2240 Вт·ч, имеет номинальную мощность 2400 Вт и пиковую мощность 800 Вт. Всего есть 11 выходных портов.

Максимальная мощность зарядки VoltX S2200 Pro от розетки составляет 2000 Вт. Для солнечных панелей предусмотрены два входа типа XT60, каждый из которых поддерживает до 600 Вт, благодаря чему суммарная мощность солнечной зарядки составляет до 1200 Вт.

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Среди недостатков VoltX S2200 Pro эксперты отметили лишь несколько некачественные и шумные вентиляторы. По неизвестной причине они всегда работают на полной скорости при использовании портов XT60.

Anker Solix F2000

Anker Solix F2000 Фото: Скриншот

Зарядная станция Anker Solix F2000 разделила второе место с VoltX S2200 Pro. Ее емкость составляет 2048 Вт·ч, номинальная мощность 2300 Вт, а пиковая мощность 2800 Вт. В европейской версии устройства имеется 10 выходных портов.

Anker Solix F2000 поддерживает быструю зарядку от розетки по фирменной технологии HyperFlash мощностью до 2200 Вт. Универсальный разъем XT60/XT90 поддерживает подключение солнечных панелей мощностью до 1000 Вт.

В ходе тестирования Anker Solix F2000 продемонстрировала чуть большую мощность, чем лидер рейтинга iTechworld PS2000 — 90 % от номинальной емкости против 87 %. Зарядная станция Anker смогла запустить ту же технику, что и iTechworld, за исключением шлифовальной машины и электропилы.

Напомним, что компания DJI выпустила новую зарядную станцию Power Auro 2000 Elite мощностью 2000 Вт.

Фокус также сообщал, что эксперт поделился впечатлениями от тестирования новой Anker Solix S2000.