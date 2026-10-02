Популярна зарядна станція до 25 000 грн: яка модель користується попитом в Україні (фото)

Компактна зарядна станція Fossibot F1200 має достатньо потужності для живлення більшості побутових приладів, гаджетів та навіть деяких видів потужної техніки.

Оскільки Fossibot F1200 є однією з найпопулярніших зарядних станцій в Україні вартістю до 25 000 грн, Фокус вирішив зібрати ключові характеристики даної моделі.

Fossibot F1200

Fossibot F1200 має номінальну потужність 1200 Вт і пікову потужність 2400 Вт, що дозволяє їй запускати деякі енергоємні прилади. Зарядна станція використовує акумулятор LiFePO4 ємністю 1024 Вт-год, розрахований на 4000 циклів зарядки.

Вихідні порти Fossibot F1200 включають дві розетки AC 230В, два USB Type-C, два USB Type-A, автомобільну розетку і роз'єм XT60. Порти USB Type-C підтримують потужність до 100 Вт і 20 Вт, а USB Type-A пропонує до 18 Вт.

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Порти Fossibot F1200 Фото: Скриншот

Fossibot F1200 також може використовуватись як джерело безперебійного живлення (ДБЖ), що є корисною функцією у разі відключення світла або різких коливань напруги в мережі. Пристрій має дисплей, вбудований ліхтарик і зручна ручка для перенесення.

Сама станція заряджається від мережі 230В з потужністю до 1000 Вт. Для зарядки на 100% потрібно близько 1,2 години. Окрім того, доступна зарядка від сонячної панелі потужністю до 200 Вт.

Яку техніку зарядить FOSSiBOT F1200

Fossibot F1200 Фото: Скриншот

Fossibot F1200 може заряджати смартфони, планшети та ноутбуки через порти USB Type-C потужністю до 100 Вт або розетки 220 В. Ємності має вистачити приблизно на 80 зарядок звичайного смартфона або 12 зарядок стандартного ноутбука.

Зарядна станція також може живити телевізори, роутери, модеми, лампи та холодильники потужністю до 1200 Вт. Можна підключити деякі нагрівальні прилади потужністю до 1200 Вт, такі як кавоварки, мікрохвильовки та чайники, але вони швидко розряджатимуть акумулятор.

Варто враховувати, що попри пікову потужність 2400 Вт, зарядна станція Fossibot F1200 не потягне техніку, яка споживає понад 1200 Вт у постійному режимі, як от електроплити чи потужні електроінструменти.

Ціна FOSSiBOT F1200 в Україні — від 22 491 грн.

Нагадаємо, DJI випустила зарядну станцію Power Auro 2000 Elite, що забезпечує номінальну потужність до 2000 Вт та пікову потужність 2200 Вт.

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