Запускає майже будь-яку техніку: експерт випробував зарядну станцію Bluetti Elite 200 V2 (фото)

Портативна зарядна станція Bluetti Elite 200 V2 може не лише заряджати смартфони та ноутбуки під час відкючень світла, але й живити деяку більш енергоємні домашні прилади.

Bluetti Elite 200 V2 може на деякий час замінити розетку практично для будь-якої потреби. Враженнями від тестування зарядної станції поділився експерт порталу Letem svetem Applem Іржі Філіп.

Характеристики Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 пропонує ємність 2073,6 Вт·год, номінальну потужність 2600 Вт та пікову потужність 3900 Вт. Таке поєднання дозволяє запускати доволі вимогливі електроприлади, як от чайники, потужні фени тощо.

За даними Bluetti, акумулятор Elite 200 V2 зберігає щонайменше 80% початкової ємності навіть після 6000 циклів зарядки. Це робить дану модель хорошим вибором для тривалого користування.

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 може одночасно живити до 7 приладів. Окрім класичних розеток змінного струму, є два порти USB-C, кожен з максимальною потужністю 100 Вт, пара портів USB-A потужністю 15 Вт та автомобільна розетка 12 В/10 А.

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Сама станція заряджається від розетки потужністю 2300 Вт до 80% приблизно за 1,1 години. Також доступно щонайменше 1000 Вт при зарядці від сонячної панелі. За сприятливої погоди це займе приблизно 2,4 години.

Bluetti Elite 200 V2 важить 24,2 кг та має габарити 350 × 250 × 323,6 мм. Хоча її не можна назвати легкою, експерт відзначив відносно хорошу портативність.

Тестування Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2

Щоб випробувати можливості Bluetti Elite 200 V2, Філіп використовував її так, ніби йому довелось стикнутись з реальним відключеннями світла або перебуванням поза досяжністю електричної мережі.

За словами експерта, ноутбуки, телефони, планшети та навіть Wi-Fi роутер виявились незначним навантаженням для Bluetti Elite 200 V2. Два порти USB-C по 100 Вт були особливо корисним для ноутбука, оскільки дозволяли не витягувати класичний адаптер живлення та не займати розетку змінного струму.

Що стосується побутової техніки, Bluetti Elite 200 V2 добре впоралась з роботою електричного чайника та мікрохвильової печі. Однак варто враховувати, що нагрівальні прилади набагато швидше розряджають станцію.

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Автор відзначив низький рівень шуму, швидку зарядку від розетки та можливість керування станцією через застосунок за допомогою Wi-Fi та Bluetooth.

У підсумку Філіп наголосив, що ємності Bluetti Elite 200 V2 недостатньо для живлення цілого дому під час відключення електроенергії протягом кількох днів, проте це хороше резервне джерело для короткочасного живлення. Єдиним суттєвим недоліком Bluetti Elite 200 V2 є те, що її не можна розширити за допомогою додаткових акумуляторів.

Ціна Bluetti Elite 200 V2 в Україні — від 50 990 грн до 57 500 грн.

Bluetti Elite 200 V2

Нагадаємо, Fossibot F1200 сьогодні є однією з найпопулярніших зарядних станцій в Україні вартістю до 25 000 грн.

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