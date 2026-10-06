Зарядная станция с самой быстрой зарядкой: какая модель удивила во время тестов (фото)

Портативная зарядная станция Oupes Mega 1 Lite может пригодиться во время отключений электричества благодаря удивительно быстрой зарядке от розетки переменного тока.

По итогам тестирования Oupes Mega 1 Lite получила награду Lab Test за самую быструю зарядку. Об этом пишет CNET.

Oupes Mega 1 Lite использует LiFePO4-аккумулятор емкостью 1024 Вт·ч. Зарядная станция обеспечивает номинальную выходную мощность 1800 Вт и пиковую мощность до 4500 Вт. Она может питать такие устройства, как мини-холодильники, телевизоры, ноутбуки и т. д.

OUPES Mega 1 Lite

Одним из основных преимуществ Oupes Mega 1 Lite по сравнению с конкурентами является скорость зарядки. Максимальная входная мощность зарядки от сети переменного тока составляет 1400 Вт. В ходе тестов станция полностью зарядилась примерно за 44 минуты, обойдя модели других брендов.

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Oupes Mega 1 Lite также поддерживает зарядку от солнечных панелей мощностью до 800 Вт. Встроенный режим ИБП с временем отклика 20 мс автоматически переключается на резервное питание от батареи при перебоях в электроснабжении.

OUPES Mega 1 Lite

Что касается выходных портов, Oupes Mega 1 Lite оснащена 9 разъемами, включая порт USB-C PD мощностью 140 Вт, благодаря чему может заряжать несколько устройств одновременно. Батарея рассчитана на более чем 3500 циклов зарядки, поэтому зарядная станция может прослужить несколько лет, прежде чем потеряет значительную часть емкости.

Цена OUPES Mega 1 Lite в Украине — от 34 790 грн до 46 000 грн.

Напомним, Jackery анонсировала зарядные станции Explorer 1000 Plus v2 и 2000 Plus v2.

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