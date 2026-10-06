Зарядна станція з найшвидшою зарядкою: яка модель здивувала під час тестів (фото)

Портативна зарядна станція Oupes Mega 1 Lite може виручити під час відключень світла завдяки напрочуд швидкій зарядці від розетки змінного струму.

За результатами тестування Oupes Mega 1 Lite отримала нагороду Lab Test за найшвидшу зарядку. Про це пише CNET.

Oupes Mega 1 Lite використовує LiFePO4-акумулятор ємністю 1024 Вт·год. Зарядна станція забезпечує номінальну вихідну потужність 1800 Вт та пікову потужність до 4500 Вт. Вона може запускати таку техніку, як міні-холодильники, телевізори, ноутбуки тощо.

OUPES Mega 1 Lite

Однією з основних переваг Oupes Mega 1 Lite порівняно з конкурентами є швидкість заряджання. Максимальна вхідна потужність зарядки від мережі змінного струму становить 1400 Вт. В ході тестів станція повністю зарядилась приблизно за 44 хвилини, обійшовши моделі від інших брендів.

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Oupes Mega 1 Lite також підтримує зарядку від сонячних панелей потужністю до 800 Вт. Вбудований режим ДБЖ 20 мс автоматично перемикається на резервне живлення від батареї під час перебоїв.

OUPES Mega 1 Lite

Що стосується вихідних портів, Oupes Mega 1 Lite пропонує 9 роз’ємів, включаючи порт USB-C PD потужністю 140 Вт, тож може заряджати кілька пристроїв одночасно. Батарея розрахована на понад 3500 циклів зарядки, тому зарядна станція може прослужити кілька років, перш ніж втратить значну частину ємності.

Ціна OUPES Mega 1 Lite в Україні — від 34 790 грн до 46 000 грн.

Нагадаємо, Jackery анонсувала зарядні станції Explorer 1000 Plus v2 та 2000 Plus v2.

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