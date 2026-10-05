Більше енергії в менших корпусах: нові зарядні станції Jackery вже близько (фото)

Компанія Jackery анонсувала портативні зарядні станції Explorer 1000 Plus v2 та Explorer 2000 Plus v2. Новинки використовують нову архітектуру Cell-to-Body, яка інтегрує компоненти акумулятора в корпус.

Продажі Jackery Explorer 1000 Plus v2 та Jackery Explorer 2000 Plus v2 стартують у Європі 14 жовтня 2026 року. Деталі про нові зарядні станції розкрив портал TechRadar.

Як пояснюють у виданні, Jackery застосувала у нових зарядних станціях технологію, розроблену для електромобілів. Компанія використовує CTB 2.0 для інтеграції комірок з корпусом, зменшуючи невикористаний внутрішній об'єм. Це дозволило зменшити габарити станцій без зниження заявленої ємності.

За даними Jackery, цей підхід дозволив зменшити розмір та вагу Explorer 2000 Plus v2 на 60% та 33% відповідно порівняно попередньою моделлю. У випадку з Explorer 1000 Plus v2 йдеться про на 44% менші габарити та на 26% менші вагу.

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Jackery Explorer 1000 Plus v2 та Explorer 2000 Plus v2 Фото: Jackery

Таким чином Explorer 2000 Plus v2 пропонує ємність 2048 Вт·год, важить 18,8 кг та має розміри 36,6 × 25,5 × 27,2 см, тоді як Explorer 1000 Plus v2 має ємність 1024 Вт·год, важить 10,8 кг та має розміри 31,35 × 20,1 × 23,35 см.

"Люди не хочуть більшої потужності за рахунок збільшення розмірів — вони хочуть потужності, яка природно вписується в їхнє життя", — сказав Брейді Сан, керівник європейського відділення Jackery.

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Jackery Explorer 2000 Plus v2 забезпечує номінальну потужність 2400 Вт та пікову потужність 4800 Вт. Номінальна потужність Jackery Explorer 1000 Plus v2 становить 1800 Вт. Ємність обох моделей можна розширити за допомогою додаткових акумуляторів до 11 кВт·год та 12 кВт·год відповідно.

Нові зарядні станції Jackery оснащені розетками змінного струму, двома портами USB-C потужністю 140 Вт, одним портом USB-A та однією автомобільною розеткою 12 В/10 А. Доступна сонячна зарядка 400 Вт на меншій моделі та 800 Вт на більшій.

Обидві моделі оснащені функцією ДБЖ з часом роботи 10 мс, що може стати в нагоді під час перебоїв з електропостачанням. Jackery обіцяє 6000 циклів зарядки зі збереженням 70% від початкової ємності. Зарядні станції можуть працювати за температури до -20°C.

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