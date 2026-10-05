UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Больше энергии в более компактных корпусах: новые зарядные станции Jackery уже близко (фото)

Jackery Explorer 1000 Plus v2 и Explorer 2000 Plus v2
Новые зарядные станции Jackery | Фото: Jackery

Компания Jackery анонсировала портативные зарядные станции Explorer 1000 Plus v2 и Explorer 2000 Plus v2. В этих новинках используется новая архитектура Cell-to-Body, которая позволяет интегрировать компоненты аккумулятора в корпус.

Продажи Jackery Explorer 1000 Plus v2 и Jackery Explorer 2000 Plus v2 начнутся в Европе 14 октября 2026 года. Подробности о новых зарядных станциях раскрыл портал TechRadar.

Как поясняется в издании, компания Jackery применила в новых зарядных станциях технологию, разработанную для электромобилей. Компания использует CTB 2.0 для интеграции элементов аккумулятора с корпусом, сокращая неиспользуемый внутренний объём. Это позволило уменьшить габариты станций без снижения заявленной емкости.

По данным Jackery, такой подход позволил уменьшить размер и вес Explorer 2000 Plus v2 на 60 % и 33 % соответственно по сравнению с предыдущей моделью. В случае с Explorer 1000 Plus v2 речь идет о габаритах, уменьшенных на 44%, и весе, уменьшенном на 26%.

Видео дня
Jackery Explorer 1000 Plus v2 и Jackery Explorer 2000 Plus v2
Jackery Explorer 1000 Plus v2 и Explorer 2000 Plus v2
Фото: Jackery

Таким образом, Explorer 2000 Plus v2 обладает емкостью 2048 Вт·ч, весит 18,8 кг и имеет размеры 36,6 × 25,5 × 27,2 см, тогда как Explorer 1000 Plus v2 имеет емкость 1024 Вт·ч, весит 10,8 кг и имеет размеры 31,35 × 20,1 × 23,35 см.

"Люди не хотят большей мощности за счёт увеличения размеров — они хотят мощности, которая естественным образом вписывается в их жизнь", — сказал Брэди Сан, руководитель европейского отделения Jackery.

Опрос

Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд?

Опрос открыт до

Jackery Explorer 2000 Plus v2 обеспечивает номинальную мощность 2400 Вт и пиковую мощность 4800 Вт. Номинальная мощность Jackery Explorer 1000 Plus v2 составляет 1800 Вт. Емкость обеих моделей можно увеличить с помощью дополнительных аккумуляторов до 11 кВт·ч и 12 кВт·ч соответственно.

Новые зарядные станции Jackery оснащены розетками переменного тока, двумя портами USB-C мощностью 140 Вт, одним портом USB-A и одной автомобильной розеткой 12 В/10 А. Доступна солнечная зарядка мощностью 400 Вт на меньшей модели и 800 Вт на большей.

Обе модели оснащены функцией ИБП со временем работы 10 мс, что может пригодиться при перебоях с электроснабжением. Jackery обещает 6000 циклов зарядки с сохранением 70 % от первоначальной ёмкости. Зарядные станции могут работать при температуре до -20 °C.

Напомним, что эксперт поделился впечатлениями от тестирования портативной зарядной станции Bluetti Elite 200 V2.

Фокус также сообщал, что зарядная станция Fossibot F1200 стала одной из самых популярных в категории до 25 000 грн.