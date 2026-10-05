Больше энергии в более компактных корпусах: новые зарядные станции Jackery уже близко (фото)

Компания Jackery анонсировала портативные зарядные станции Explorer 1000 Plus v2 и Explorer 2000 Plus v2. В этих новинках используется новая архитектура Cell-to-Body, которая позволяет интегрировать компоненты аккумулятора в корпус.

Продажи Jackery Explorer 1000 Plus v2 и Jackery Explorer 2000 Plus v2 начнутся в Европе 14 октября 2026 года. Подробности о новых зарядных станциях раскрыл портал TechRadar.

Как поясняется в издании, компания Jackery применила в новых зарядных станциях технологию, разработанную для электромобилей. Компания использует CTB 2.0 для интеграции элементов аккумулятора с корпусом, сокращая неиспользуемый внутренний объём. Это позволило уменьшить габариты станций без снижения заявленной емкости.

По данным Jackery, такой подход позволил уменьшить размер и вес Explorer 2000 Plus v2 на 60 % и 33 % соответственно по сравнению с предыдущей моделью. В случае с Explorer 1000 Plus v2 речь идет о габаритах, уменьшенных на 44%, и весе, уменьшенном на 26%.

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Jackery Explorer 1000 Plus v2 и Explorer 2000 Plus v2 Фото: Jackery

Таким образом, Explorer 2000 Plus v2 обладает емкостью 2048 Вт·ч, весит 18,8 кг и имеет размеры 36,6 × 25,5 × 27,2 см, тогда как Explorer 1000 Plus v2 имеет емкость 1024 Вт·ч, весит 10,8 кг и имеет размеры 31,35 × 20,1 × 23,35 см.

"Люди не хотят большей мощности за счёт увеличения размеров — они хотят мощности, которая естественным образом вписывается в их жизнь", — сказал Брэди Сан, руководитель европейского отделения Jackery.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

Jackery Explorer 2000 Plus v2 обеспечивает номинальную мощность 2400 Вт и пиковую мощность 4800 Вт. Номинальная мощность Jackery Explorer 1000 Plus v2 составляет 1800 Вт. Емкость обеих моделей можно увеличить с помощью дополнительных аккумуляторов до 11 кВт·ч и 12 кВт·ч соответственно.

Новые зарядные станции Jackery оснащены розетками переменного тока, двумя портами USB-C мощностью 140 Вт, одним портом USB-A и одной автомобильной розеткой 12 В/10 А. Доступна солнечная зарядка мощностью 400 Вт на меньшей модели и 800 Вт на большей.

Обе модели оснащены функцией ИБП со временем работы 10 мс, что может пригодиться при перебоях с электроснабжением. Jackery обещает 6000 циклов зарядки с сохранением 70 % от первоначальной ёмкости. Зарядные станции могут работать при температуре до -20 °C.

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