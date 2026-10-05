Найкращі зарядні станції, що живляться від сонячних панелей: 5 перевірених моделей (фото)

Зарядні станції, які підтримують зарядку від сонячних панелей, можуть стати екологічною альтернативою традиційним генераторам на паливі.

Для тих, хто шукає зарядну станцію з підтримкою сонячної зарядки у 2026 році, експерти порталу Popular Mechanics підібрали 5 варіантів для різних потреб.

Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 Фото: Bluetti

Зарядна станція Bluetti Apex 300 може працювати як основа великої домашньої резервної системи живлення. Її можна розширювати та налаштовувати, а також інтегрувати з великими домашніми сонячними батареями.

Bluetti Apex 300 має номінальну потужність 3840 Вт та витримує стрибки до 7680 Вт. Ємність зарядної станції становить 2764,8 ват-годин, проте вона розширюється за допомогою додаткових акумуляторів до цілих 19 353,6 ват-годин. Ба більше, об’єднавши кілька таких систем, можна отримати до 58 060,8 ват-годин ємності.

Видео дня

Станція може заряджатись як від звичайної розетки, так і від сонячних панелей. Для сонячної зарядки є два порти до 1200 Вт кожен, що є рідкістю для станції такого розміру та цінової категорії. Завдяки поєднанню зі стабілізатором напруги Bluetti SolarX 4K можлива ще більша потужність для підключення до більших сонячних панелей.

EcoFlow Delta Pro 3600

EcoFlow Delta Pro 3600 Фото: EcoFlow

Зарядна станція EcoFlow Delta Pro постачається з двома портативними сонячними панелями по 220 Вт. Завдяки потужності 3600 Вт вона може заряджати кілька приладів одночасно, а технологія X-Boost дозволяє збільшити потужність до 4500 Вт.

Оскільки EcoFlow Delta Pro має велику ємність акумулятора, зарядка від двох сонячних панелей потужністю 220 Вт потребує доволі багато часу. Перевагою є те, що зарядна станція Pro приймає сонячну енергію потужністю до 1600 Вт, тому вона може заряджатися швидше, якщо підключити більше панелей.

Jackery Explorer 1000 V2

Jackery Explorer 1000 V2 Фото: Android Police

Jackery 1000 використовує новіший літій-залізофосфатний (LiFePO4) акумулятор ємністю 1070 ват-годин, який пропонує довший термін служби порівняно з попередньою моделлю, а також довший термін служби — 4000 циклів проти 500 циклів.

Зарядна станція заряджається від сонячної панелі потужністю 200 Вт або від 12-вольтової розетки у вашому автомобілі під час руху. Для повної зарядки від сонячних панелей 6,5 годин, тоді як при зарядці від звичайної розетки достатньо 5,5 годин.

Anker Solix F2000

Anker Solix F2000 Фото: 4X4 Australia

Завдяки міцним колесом та висувній ручці Anker Solix F2000 чудово підходить для транспортування. Зарядна станція має ємність 2048 Вт·год, номінальну потужність 2400 Вт та пікову потужність до 4800 Вт.

Опитування Зарядну станцію якого бренду ви використовуєте? Опитування відкрите до EcoFlow Bluetti Anker Jackery Baseus Romoss Інший бренд Голосувати

За сонячної погоди та помірної температури Anker Solix F2000 заряджається від сонячної панелі потужністю 200 Вт лише за кілька годин та підтримує до 1000 Вт сонячної енергії. Загалом є 12 портів, включаючи два автомобільні порти, розетку для автофургонів, чотири порти змінного струму, три порти зарядки USB-C та два USB-A.

Goal Zero Yeti 1500

Goal Zero Yeti 1500

Goal Zero Yeti 1500 ідеально підходить для умов, де є пил, вітер та потенційна волога. Ця зарядна станція потужністю 2000 Вт захищена від атмосферних впливів зі ступенем захисту IPX4 та оснащена екранами розеток, що закривають порти та входи.

Автори огляду випробували Goal Zero Yeti 1500 у поєднані з портативною сонячною панеллю Nomad потужністю 200 Вт, підключивши її за допомогою високовольтного входу постійного струму, який приймає до 600 Вт. У сонячний, безхмарний день вхідні показники показували від 125 до 145 Вт. Для перезарядки від 5% в таких умовах знадобилося б щонайменше 10,5 годин.

Нагадаємо, Jackery анонсувала портативні зарядні станції Explorer 1000 Plus v2 та Explorer 2000 Plus v2, які використовують нову технологію для зберігання більшої кількості енергії у меншому корпусі.

Фокус також повідомляв, що експерт розповів про результати тестування портативної зарядної станції Bluetti Elite 200 V2.