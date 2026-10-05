Лучшие зарядные станции, которые питаются от солнечных панелей: 5 проверенных моделей (фото)

Зарядные станции, поддерживающие зарядку от солнечных панелей, могут стать экологичной альтернативой традиционным генераторам, работающим на топливе.

Для тех, кто ищет зарядную станцию с поддержкой солнечной зарядки в 2026 году, эксперты портала Popular Mechanics подобрали 5 вариантов для различных потребностей.

Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 Фото: Bluetti

Зарядная станция Bluetti Apex 300 может служить основой для крупной домашней системы резервного питания. Ее можно расширять и настраивать, а также интегрировать с большими домашними солнечными батареями.

Bluetti Apex 300 имеет номинальную мощность 3840 Вт и выдерживает пиковые нагрузки до 7680 Вт. Емкость зарядной станции составляет 2764,8 ватт-часов, однако она увеличивается с помощью дополнительных аккумуляторов до целых 19 353,6 ватт-часов. Более того, объединив несколько таких систем, можно получить емкость до 58 060,8 ватт-часов.

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Станция может заряжаться как от обычной розетки, так и от солнечных панелей. Для солнечной зарядки предусмотрены два порта мощностью до 1200 Вт каждый, что является редкостью для станции такого размера и ценовой категории. Благодаря сочетанию со стабилизатором напряжения Bluetti SolarX 4K возможна ещё большая мощность для подключения к более крупным солнечным панелям.

EcoFlow Delta Pro 3600

EcoFlow Delta Pro 3600 Фото: EcoFlow

Зарядная станция EcoFlow Delta Pro поставляется с двумя портативными солнечными панелями по 220 Вт. Благодаря мощности 3600 Вт она может заряжать несколько устройств одновременно, а технология X-Boost позволяет увеличить мощность до 4500 Вт.

Поскольку EcoFlow Delta Pro обладает большой емкостью аккумулятора, зарядка от двух солнечных панелей мощностью 220 Вт занимает довольно много времени. Преимуществом является то, что зарядная станция Pro принимает солнечную энергию мощностью до 1600 Вт, поэтому она может заряжаться быстрее, если подключить больше панелей.

Jackery Explorer 1000 V2

Jackery Explorer 1000 V2 Фото: Android Police

Jackery 1000 оснащена новейшим литий-железофосфатным (LiFePO4) аккумулятором емкостью 1070 ватт-часов, который обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с предыдущей моделью, а также более длительный срок службы — 4000 циклов против 500 циклов.

Зарядная станция заряжается от солнечной панели мощностью 200 Вт или от 12-вольтовой розетки в вашем автомобиле во время движения. Для полной зарядки от солнечных панелей требуется 6,5 часов, тогда как при зарядке от обычной розетки достаточно 5,5 часов.

Anker Solix F2000

Anker Solix F2000 Фото: 4X4 Australia

Благодаря прочным колесам и выдвижной ручке Anker Solix F2000 отлично подходит для транспортировки. Зарядная станция имеет емкость 2048 Вт·ч, номинальную мощность 2400 Вт и пиковую мощность до 4800 Вт.

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При солнечной погоде и умеренной температуре Anker Solix F2000 заряжается от солнечной панели мощностью 200 Вт всего за несколько часов и поддерживает до 1000 Вт солнечной энергии. Всего имеется 12 портов, включая два автомобильных порта, розетку для автофургонов, четыре порта переменного тока, три порта зарядки USB-C и два USB-A.

Goal Zero Yeti 1500

Goal Zero Yeti 1500

Goal Zero Yeti 1500 идеально подходит для условий, где присутствуют пыль, ветер и возможная влага. Эта зарядная станция мощностью 2000 Вт защищена от атмосферных воздействий со степенью защиты IPX4 и оснащена защитными крышками розеток, закрывающими порты и входы.

Авторы обзора протестировали Goal Zero Yeti 1500 в сочетании с портативной солнечной панелью Nomad мощностью 200 Вт, подключив ее через высоковольтный вход постоянного тока, рассчитанный на нагрузку до 600 Вт. В солнечный, безоблачный день входные показатели составляли от 125 до 145 Вт. Для подзарядки от 5 % в таких условиях потребовалось бы не менее 10,5 часов.

Напомним, что компания Jackery анонсировала портативные зарядные станции Explorer 1000 Plus v2 и Explorer 2000 Plus v2, в которых используется новая технология, позволяющая хранить больше энергии в более компактном корпусе.

Фокус также сообщал, что эксперт рассказал о результатах тестирования портативной зарядной станции Bluetti Elite 200 V2.