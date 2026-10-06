Зарядна станція EcoFlow до 10 000 грн: яка модель популярна в Україні у 2026 році (фото)

Портативна зарядна станція EcoFlow Trail 200 DC пропонує потужність 220 Вт, живлення до чотирьох пристроїв одночасно та компактний корпус, стійкий до ударів та падінь.

В Україні EcoFlow Trail 200 DC є однією з найпопулярніших зарядних станцій вартістю до 10 000 грн. З огляду на це, Фокус зібрав ключові характеристики та результати тестування даної моделі.

Характеристики EcoFlow Trail 200 DC

EcoFlow TRAIL 200 DC Фото: EcoFlow

EcoFlow Trail 200 DC має ємність 192 Вт·год (60 000 мА·год), що еквівалентно ємності 6 стандартних повербанків. Загальна вихідна потужність зарядної станції становить до 220 Вт.

Пристрій важить трохи менше 2 кг та має зручну вбудовану ручку для перенесення. Спереду розташований невеликий монохромний екран, який відображає відсоток заряду, вхідну та вихідну потужність у режимі реального часу.

Що стосується портів, EcoFlow Trail 200 DC має два USB Type-C (140 Вт та 100 Вт) та два USB Type-A (по 12 Вт), тож може одночасно заряджати до 4 пристроїв. Один з портів USB Type-C також підтримує швидку зарядку Power Delivery.

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Заряджання самої станції здійснюється через USB-C. Для автономного живлення є опція заряджання від сонячних батарей, сумісна зі складними панелями EcoFlow потужністю 45 Вт або 60 Вт.

EcoFlow обіцяє до 5 років живлення на відритому повітрі, акцентуючи увагу на високій якості акумуляторних елементів та інтелектуальній системі BMS. Trail 200 DC має п'ять рівнів захисту, що гарантують відсутність пошкоджень під час падінь. Також доступний водонепроникний чохол для перенесення.

Що може заряджати EcoFlow Trail 200 DC

EcoFlow TRAIL 200 DC Фото: EcoFlow

EcoFlow Trail 200 DC здатна одночасно живити кілька невеликих пристроїв. Ця зарядна станція призначена для таких гаджетів, як смартфони, ноутбуки, планшети, навушники, портативні колонки, портативні ліхтарі, повербанки, роутери, камери та дрони. Завдяки вбудованому вентилятору корпус має залишатися відносно прохолодним при помірному навантаженні.

Ціна EcoFlow TRAIL 200 DC в Україні — 8 687 грн.

Нагадаємо, портативна зарядна станція Oupes Mega 1 Lite продемонструвала напрочуд швидку зарядку під час тестування.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував зарядну станцію Bluetti Elite 200 V2 з номінальною потужністю 2600 Вт.