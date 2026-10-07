Обзор зарядной станции Bluetti Elite 100 Mini: что она может питать и сколько стоит (фото)

Недавно представленная зарядная станция Bluetti Elite 100 Mini отличается гораздо более выгодным соотношением емкости и габаритов, чем у большинства конкурентов.

Bluetti Elite 100 Mini отлично подходит для питания гаджетов во время отключения электричества, кемпинга, использования во дворе и путешествий. Впечатлениями от тестирования зарядной станции поделился эксперт портала Greener Ideal Люк Рукс.

Характеристики Bluetti Elite 100 Mini

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Несмотря на компактный корпус весом около 11 кг, Bluetti Elite 100 Mini оснащен мощным аккумулятором LiFePO₄ ёмкостью 1004,8 Вт·ч, способным выдержать до 6000 циклов зарядки. Зарядная станция рассчитана на 700 Вт непрерывной выходной мощности переменного тока.

Bluetti Elite 100 Mini оснащен девятью выходными портами, большинство из которых расположено на передней панели. Имеются три розетки переменного тока с общей максимальной мощностью 700 Вт, один порт USB-C мощностью 140 Вт, еще один порт USB-C мощностью 65 Вт, порт USB-A мощностью 15 Вт, автомобильная розетка 12 В мощностью 120 Вт и два порта DC5521.

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Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Порт USB-C мощностью 140 Вт особенно полезен, ведь позволяет подключить современный ноутбук непосредственно к зарядной станции без использования зарядного устройства переменного тока, что экономит электроэнергию и предотвращает ненужное преобразование переменного тока в постоянный.

Порт USB-C мощностью 65 Вт также должен быть достаточным для многих ноутбуков, планшетов и другой электроники. Наличие трех розеток переменного тока также является безусловным плюсом, тогда как порт USB-A несколько устарел.

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Bluetti Elite 100 Mini может выполнять функцию источника бесперебойного питания (ИБП) с временем переключения 10 мс, поддерживает зарядку от солнечных панелей и может управляться через мобильное приложение.

Цена Bluetti Elite 100 Mini — 429 долларов (около 19 260 грн).

Обзор Bluetti Elite 100 Mini

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Сначала эксперты решили протестировать Bluetti Elite 100 Mini в качестве ИБП для домашнего офиса, подключив к станции компьютер, оборудование для обеспечения доступа в Интернет и другие устройства, необходимые для комфортной работы во время отключения электроэнергии.

При отключении Bluetti Elite 100 Mini от источника питания для имитации внезапного отключения света подключенное оборудование продолжало работать без заметных перерывов, в то время как зарядная станция автоматически перешла на работу от встроенного аккумулятора. Это свидетельствует о том, что функция ИБП работает хорошо.

В издании также отмечается, что Elite 100 Mini обладает достаточной мощностью для обеспечения работы относительно нетребовательных офисных устройств гораздо дольше, чем типичный небольшой компьютерный ИБП. Приложение Bluetti включает несколько вариантов ИБП для различных приоритетов.

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Далее Elite 100 Mini прошла испытания на открытом воздухе. Зарядная станция питала набор лампочек, подключенных к одной розетке, портативную колонку и небольшой настольный льдогенератор для напитков.

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

По оценкам авторов обзора, Elite 100 Mini может обеспечить работу Bluetooth-колонки мощностью 30 Вт примерно 21,5 часа, тогда как собственные тестовые сценарии показывают, что льдогенератор мощностью 500 Вт работает примерно 1,7 часа.

Кроме того, Elite 100 Mini может использоваться в качестве портативного фонаря благодаря встроенному светодиоду. Компания Bluetti утверждает, что зарядная станция может обеспечивать освещение до 264 часов в теплом режиме или 203 часа в холодном режиме.

Вердикт

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Bluetti

Благодаря аккумулятору емкостью 1004,8 Вт·ч Bluetti Elite 100 Mini обеспечивает значительно большую автономность, чем многие портативные зарядные станции аналогичных размеров. Эта модель не предназначена для резервного питания всего дома, но может выручить во время отключения света, обеспечив питанием самые необходимые небольшие устройства.

Bluetti обещает примерно 34,5 зарядки смартфона емкостью 15 Вт·ч, около 13 зарядок ноутбука емкостью 60 Вт·ч, примерно 39 часов работы Wi-Fi-роутера мощностью 12 Вт, около 34 часов работы портативного автомобильного холодильника и девять часов работы телевизора мощностью 85 Вт.

Преимущества Bluetti Elite 100 Mini:

емкость 1004,8 Вт·ч в компактном корпусе;

удобство транспортировки;

способность выдержать до 6000 циклов зарядки;

зарядка через USB-C мощностью 140 Вт;

три розетки переменного тока;

ИБП 10 мс;

управление с помощью приложений через Wi-Fi и Bluetooth;

зарядка от солнечных панелей;

встроенная светодиодная подсветка.

Недостатки Bluetti Elite 100 Mini:

выходная мощность переменного тока 700 Вт ниже, чем у некоторых моделей аналогичного размера;

зарядка от солнечных панелей не самая быстрая.

Напомним, что EcoFlow Trail 200 DC обеспечивает мощность 220 Вт, позволяет одновременно питать до четырех устройств и отличается компактным корпусом, устойчивым к ударам и падениям.

Фокус также сообщал, что компания Jackery анонсировала зарядные станции Explorer 1000 Plus v2 и Explorer 2000 Plus v2, в которых используется новая технология.