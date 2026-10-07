Огляд зарядної станції Bluetti Elite 100 Mini: що вона може живити та скільки коштує (фото)

Нещодавно представлена зарядна станція Bluetti Elite 100 Mini пропонує набагато краще співвідношення ємності та габаритів, ніж більшість конкурентів.

Bluetti Elite 100 Mini чудово підходить для живлення гаджетів під час відключення світла, кемпінгу, використання на подвір’ї та подорожей. Враженнями від тестування зарядної станції поділився експерт порталу Greener Ideal Люк Рукс.

Характеристики Bluetti Elite 100 Mini

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Попри компактний корпус вагою близько 11 кг, Bluetti Elite 100 Mini має солідний LiFePO₄ акумулятор ємністю 1004,8 Вт·год, здатний витримати до 6000 циклів зарядки. Зарядна станція розрахована на 700 Вт безперервної вихідної потужності змінного струму.

Bluetti Elite 100 Mini пропонує дев'ять вихідних портів, більшість з яких розташовані спереду. Є три розетки змінного струму із загальною максимальною потужністю 700 Вт, один порт USB-C потужністю 140 Вт, ще один порт USB-C потужністю 65 Вт, порт USB-A потужністю 15 Вт, автомобільна розетка 12 В потужністю 120 Вт та два порти DC5521.

Видео дня

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Порт USB-C потужністю 140 Вт особливо корисний, адже дозволяє підключити сучасний ноутбук підключити безпосередньо до зарядної станції без використання зарядного пристрою змінного струму, що економить електроенергію та запобігає непотрібному перетворенню змінного струму на постійний.

Порту USB-C потужністю 65 Вт також має бути достатньо для багатьох ноутбуків, планшетів та іншої електроніки. Наявність трьох розеток змінного струму також є безумовним плюсом, тоді як порт USB-A є дещо застарілим.

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Bluetti Elite 100 Mini може виконувати функцію джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з часом перемикання 10 мс, підтримує зарядку від сонячних панелей та може керуватися через мобільний застосунок.

Ціна Bluetti Elite 100 Mini — 429 доларів (близько 19 260 грн).

Тестування Bluetti Elite 100 Mini

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Спочатку експерти вирішили випробувати Bluetti Elite 100 Mini в ролі ДБЖ для домашнього офісу, підключивши до станції комп’ютер, обладнання для забезпечення інтернет-з’єднання та інші пристрої, необідні для комфортної роботи під час відключення електроенергії.

При відключенні Bluetti Elite 100 Mini від вхідного джерела живлення для імітації раптового відключення світла підключене обладнання продовжувало працювати без помітних перерв, тоді як зарядна станція автоматично перейшла на роботу від внутрішнього акумулятора. Це свідчить про те, що функція ДБЖ працює добре.

У виданні також зазначили, що Elite 100 Mini достатню потужність для забезпечення роботи відносно скромних офісних пристроїв набагато довше, ніж типовий невеликий комп'ютерний ДБЖ. Застосунок Bluetti включає кілька варіантів ДБЖ для різних пріоритетів.

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Далі Elite 100 Mini пройшла випробування на свідому повітрі. Зарядна станція живила комплект лампочок, підключених до однієї розетки, портативну колонку та невеликий настільний льодогенератор для напоїв.

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

За оцінками авторів огляду, Elite 100 Mini може забезпечити роботу Bluetooth-колонки потужністю 30 Вт приблизно 21,5 години, тоді як власні тестові сценарії показують, що льодогенератор потужністю 500 Вт працює приблизно 1,7 години.

Окрім того, Elite 100 Mini може працювати як портативній ліхтар завдяки вбудованому світлодіоду. Bluetti стверджує, що зарядна станція може забезпечувати освітлення до 264 годин у теплому режимі або 203 години в холодному режимі.

Вердикт

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Bluetti

Завдяки акумулятору ємністю 1004,8 Вт·год Bluetti Elite 100 Mini забезпечує значно більшу витривалість, ніж багато портативних зарядних станцій з аналогічними габаритами. Ця модель не призначена для резервного живлення цілого будинку, але може виручити під час відключення світла, зажививши найнеобхідніші невеликі пристрої.

Bluetti обіцяє приблизно 34,5 зарядки смартфона ємністю 15 Вт·год, близько 13 зарядок ноутбука ємністю 60 Вт·год, приблизно 39 годин для Wi-Fi роутера потужністю 12 Вт, близько 34 годин для портативного автомобільного холодильника та дев'ять годин для телевізора потужністю 85 Вт.

Плюси Bluetti Elite 100 Mini:

ємність 1004,8 Вт·год у компактному корпусі;

зручне транспортування;

здатність витримати до 6000 циклів зарядки;

зарядка через USB-C потужністю 140 Вт;

три розетки змінного струму;

ДБЖ 10 мс;

керування за допомогою застосунків Wi-Fi та Bluetooth;

зарядка від сонячних панелей;

вбудоване світлодіодне підсвічування.

Мінуси Bluetti Elite 100 Mini:

вихідна потужність змінного струму 700 Вт нижча, ніж у деяких моделей аналогічного розміру;

сонячна зарядка не найшвидша.

Нагадаємо, EcoFlow Trail 200 DC пропонує потужність 220 Вт, живлення до чотирьох пристроїв одночасно та компактний корпус, стійкий до ударів та падінь.

Фокус також повідомляв, що Jackery анонсувала зарядні станції Explorer 1000 Plus v2 та Explorer 2000 Plus v2, що використовують нову технологію.