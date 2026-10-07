Дешевша, але потужніша альтернатива EcoFlow: яку зарядну станцію радять експерти (фото)

Зарядна станція Aferiy P280 забезпечує більшу номінальну потужність порівняно з конкурентами від EcoFlow та Bluetti, а також доволі швидко заряджається.

Aferiy P280 чудово підійде тим, хто шукає потужну зарядну станцію за розумну ціну у 2026 році. Такого висновку дійшли експерти порталу Basic Tutorials за результатами тестування.

Характеристики Aferiy P280

Aferiy P280

Aferiy P280 отримала акумулятор 2048 Вт·год та номінальну потужність 2800 Вт, що є солідними показниками. Європейська версія станції оснащена 13 вихідними портами, що дозволяє одночасно живити багато пристроїв.

Зарядна станція має 3 розетки змінного струму 220–240 В, 4 порти USB-C, з яких 2 підтримують надшвидку зарядку PD 140 Вт, 2 порти USB-A, один автомобільний прикурювач, 2 виходи постійного струму DC5521 та один високострумовий вихід XT60.

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Aferiy P280 має габарити 398 x 280 x 315 мм та важить 21,6 кг. За словами експертів, зарядну станцію не можна назвати компактною, але вбудовані ручки роблять її зручною для транспортування. Пластиковий корпус виглядає міцним, а дисплей добре читається навіть на вулиці.

Тестування Aferiy P280

Aferiy P280

Aferiy P280 продемонструвала досить швидку зарядку, відновивши рівень заряду з 27% до 100% менш ніж за 2 години. Aferiy обіцяє зарядку від 0 до 80% за 55 хвилин, проте результат, отриманий під час тестів, теж хороший.

В ході випробування експерти підключали до Aferiy P280 ноутбук, смартфон і випрямляч для волосся. Усі пристрої працювали без жодних збоїв і розрядили пристрій приблизно на 1-2%, тож станція добре підходить для живлення невеликої техніки. Автори навмисно не доводили номінальну безперервну потужність 2800 Вт до межі.

У виданні зазначили, що під час швидкої зарядки Aferiy P280 чути вентилятори. Враховуючи вхідну потужність приблизно 1800 Вт, рівень шуму був цілком прийнятний.

Aferiy проти EcoFlow

EcoFlow DELTA 2 Max Фото: TechRadar

Аналогом Aferiy P280 за ємністю та типом акумулятора можна вважати EcoFlow DELTA 2 Max або новішу модель EcoFlow DELTA 3 Max. При аналогічній ємності Aferiy пропонує дещо більшу потужність за нижчу ціну.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

В Україні Aferiy P280 в Україні коштує від 44 500 грн, тоді як ціни EcoFlow DELTA 2 Max та EcoFlow DELTA 3 Max становлять від 52 000 грн та від 60 000 грн відповідно. За словами експертів, зарядні станції EcoFlow здаються більш досконалими з точки зору програмного забезпечення та екосистеми, однак Aferiy пропонує напрочуд солідні характеристики за свою ціну.

Нагадаємо, Bluetti Elite 100 Mini пропонує набагато краще співвідношення ємності та габаритів, ніж більшість конкурентів.

Фокус також повідомляв, що EcoFlow Trail 200 DC стала однією з найпопулярніших зарядних станцій вартістю до 10 000 грн.